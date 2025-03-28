Литургические чтения: 1 АПРЕЛЯ. Вторник IV недели Великого поста

«Книжники и фарисеи возражают Христу, чтобы подорвать к Нему доверие, лишить авторитета учителя: эти люди впали в заблуждение, исказили волю Бога, предпочитая человеческие традиции Божьим заповедям. Вот почему Господь так суров с фарисеями и книжниками и называет их лицемерами: речь идёт о таких важных понятиях, как искренность отношений между человеком и Богом и подлинность духовной жизни» (Папа Франциск, Angelus 02.09.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иез 47,1-9.12

В те дни: Привёл Ангел меня, Иезекииля, к дверям храма, и вот, из-под порога храма течёт вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путём обвёл меня к внешним воротам, путём, обращённым к востоку; и вот, вода течёт по правую сторону. Когда тот муж пошёл на восток, то в руке держал шнур, и отмерил тысячу локтей, и повёл меня по воде; воды было по лодыжку. И ещё отмерил тысячу, и повёл меня по воде; воды было по колено. И ещё отмерил тысячу, и повёл меня; воды было по поясницу. И ещё отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: «видел, сын человеческий?» и повёл меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришёл назад, и вот, на берегах потока много было дерев, по ту и другую сторону. И сказал мне: эта вода течёт в восточную сторону земли, сойдёт на равнину, и войдёт в море; и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо; и рыбы будет весьма много, потому что войдёт туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и, куда войдёт этот поток, всё будет живо там. У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу; листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться; каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течёт из святилища; плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание.

Толкование

Иезекииль представляет историю взаимоотношений Израиля с Богом как историю неверности, но – как показано в сегодняшнем отрывке – со счастливым концом. Пророк рассказывает о видении источника воды, орошающего засушливую землю и превращающего ее в сад, как это было в начале творения. Поток воды берет начало под порогом храма и течет к востоку, а на берегу потока растет множество плодовых деревьев. Их плоды служат пищей, а листья – врачеванием. Обилие растительности указывает на благословение Господа, а плоды и листья – на то, что Бог щедро питает Свой народ и заботится о нем. За этими образами мы видим воду Таинства Крещения, в которой мы были возрождены, и заботу Иисуса, нашего Спасителя, Который питает и заботится о каждом из нас. Этот духовный опыт становится молитвой в Ответном псалме литургии: «С нами Господь Бог – Он заступник наш».

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 5,1-3a.5-16

Был праздник Иудейский, и пришёл Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал Ему: так Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошёл. Было же это в день субботний. Посему Иудеи говорили исцелённому: сегодня суббота; не должно тебе брать постели. Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: «возьми постель твою и ходи». Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: «возьми постель твою и ходи»? Исцелённый же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел: не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Человек сей пошёл и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу.

Толкование

Вчера литургия Церкви вспоминала исцеление сына царедворца; сегодня мы читаем еще об одном исцелении: это случай человека, который 38 лет лежал у купальни недалеко от Овечьих ворот. В новозаветные времена 38 лет болезни означали почти целую жизнь: казалось бы, чего мог ожидать человек, жизнь которого находится на закате? И все же Христос берет инициативу в Свои руки и, не обращая внимания на сетования больного, предлагает ему встать и больше не грешить. Нам тоже часто грозит опасность остаться на краю жизни, и нередко мы находимся в плену собственных постоянных жалоб. Причина такой замкнутости кроется в более глубоком корне: грехе. В Крещении Господь являет Себя как живую воду, о которой вспоминал пророк Иезекииль в Первом чтении: она восстанавливает, питает и укрепляет.