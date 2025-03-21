Католики Эстонии отправятся в «экстремальный» Крестный путь

В пятницу 11 апреля католики Эстонии вновь пройдут Экстремальный Крестный путь (ЭКП): эта уникальная благочестивая практика соединяет молитву, физическое испытание и духовное размышление. Маршрут длиной 43 километра соединит город Кейлу с таллинским собором Святых Петра и Павла, а тема нынешнего пути вдохновлена словами св. Матери Терезы Калькуттской: «Нет ничего невозможного: любовь как экстремальный вызов».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По словам организаторов, «Экстремальный Крестный путь – это не просто физическое испытание, но и возможность глубже погрузиться в духовную жизнь». За ночь его участники преодолевают в строгом молчании десятки километров через леса, поля и дороги, переживая личную встречу с Христом и размышляя о Его спасительных страданиях. Этот формат, родившийся в Польше в 2009 году по инициативе о. Яцека Стрычека, стремительно распространился по всему миру, находя отклик среди тех, кто ищет более глубокого и осмысленного опыта веры.

«В Эстонии Экстремальный Крестный путь впервые прошёл в 2019 году. Первый маршрут протянулся на 29 км – от Пирита через Виймси до собора Свв. Петра и Павла в Таллине. Это событие стало знаковым для местной католической общины и вдохновило на ежегодные шествия. С 2020 года эстонский ЭКП изменил маршрут: теперь он начинается в Кейле и завершается в Таллине, а его протяженность составляет 43 км. Эстония присоединилась к международному движению, доказав, что даже небольшая католическая община может внести вклад в глобальную традицию», – говорится на сайте поместной Церкви. Сегодня ЭКП проводится в 12 странах, объединяя более 100 тысяч участников.

Каждый участник идёт по маршруту в малой группе – не более десяти человек. Остановки на длительном пути превращаются в моменты медитации, когда можно прочесть размышления о Крестном пути Спасителя или просто погрузиться в тишину. Духовное путешествие объединяет людей разных возрастов, профессий и национальностей, готовых, подражая Христу, принести себя в жертву ради других. Кроме того, это шанс для личностного роста: преодоление трудностей помогает обрести уверенность в своих силах и найти вдохновение для повседневной жизни. Организаторы подчёркивают, что этот путь предназначен для тех, кто готов выйти за пределы привычного. Ночь, молчание, усталость – всё это становится испытанием веры, выносливости и силы духа.

Маршрут предполагает 14 стояний, каждое из которых – возможность для медитации и размышлений. В этом году его тема сосредоточена на призыве Матери Терезы к самоотдаче и милосердию. Любовь – это не просто чувство, но действие, требующее мужества и самоотдачи: именно такой опыт ждёт тех, кто решится принять этот вызов.

Организаторы Экстремального Крестного пути сердечно приглашают всех, кто готов к духовному и физическому испытанию: регистрация доступна на сайте католической общины Эстонии. «Нет ничего невозможного, если есть любовь», – говорила св. Мать Тереза. Апрельским вечером сотни верующих вновь сделают шаг навстречу этой истине.