«Каритас» Рима: акции милосердия в период Великого поста

Великий пост — это важный период литургического года, время духовного обновления, молитвы и заботы о ближних. В эти недели римская Церковь традиционно обращает особое внимание на заботу о ближних.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Кардинал Бальдассаре Рейна, викарий Римской архиепархии, представил инициативы епархиального отделения «Каритас» Рима, направленные на поддержку наиболее уязвимых групп населения. Этот период — возможность углубить свою веру и погрузиться в любовь Бога через Евхаристию и конкретные действия солидарности с теми, кто в нужде.

Одним из ключевых событий Великого поста станет День милосердия 6 апреля. В этот день во всех храмах Вечного города пройдет сбор пожертвований. Средства главным образом будут направлены в Фонд имени о. Роберто Сарделли: этот фонд помогает людям в трудных жизненных ситуациях, а также на обустройство дома в бывшем здании духовенства, где смогут найти приют те, кто оказался без крова. Этот фонд был частично профинансирован Папой Франциском; информацию о его проектах можно найти на сайте отделения «Каритас» Рима (www.caritasroma.it).

8 апреля состоится вебинар, посвящённый актуальным проблемам жителей Гаити. Трансляция будет доступна на канале YouTube (Caritas di Roma). Миссионеры и гуманитарные специалисты обсудят, какой вклад может внести каждый из нас в помощь пострадавшим, чтобы поддержать жителей острова в этот трудный момент.

11 апреля в Риме состоится Крестный путь по улицам города, чтобы привлечь внимание к бездомным и уязвимым категориям населения. Процессия начнётся у базилики Святейшего Сердца Иисуса и завершится у стен приюта для бедных римского отделения фонда «Каритас».