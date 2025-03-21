Юбилей в Океании: надежда как надёжный якорь веры

Юбилей 2025 года охватывает и самые отдалённые уголки мира. Во Французской Полинезии, где переплелись древние традиции и христианские миссии, архиепархия Папеэте — самая протяжённая в Католической Церкви — тоже празднует Юбилейный год.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Отец Сандро Лафранкони, миссионер из Общества африканских миссий, который много лет служит на архипелаге Островов Общества, в интервью ватиканским СМИ рассказывает: «Мы начали думать о Юбилее в рождественскую ночь, когда в наши вертепы был помещён большой якорь: он символизирует надежду в Иисусе, которая не разочаровывает».

Во Французской Полинезии, где на островах, удалённых друг от друга на тысячи километров, живут около 100 тысяч верующих, служат всего 23 священника и 50 диаконов. Несмотря на ограниченное количество священнослужителей, Церковь в этом регионе остаётся живой и динамичной. Отец Лафранкони, преодолевая большие расстояния на самолёте, постоянно посещает вверенные ему общины.

Центральной темой Юбилея является надежда, которая становится реальностью даже в самых трудных обстоятельствах. Отец Лафранкони подчеркивает, что несмотря на значительное присутствие некатоликов в регионе Юбилейный год открывает новые возможности для единства и взаимопонимания между людьми разных вероисповеданий.

Для местной Церкви надежда — не только духовная ценность, но и путь к преодолению социальных проблем, таких как злоупотребление алкоголем и наркотиками, особенно среди молодёжи, а также распад семей. «Для того, чтобы справиться с проблемами, которые невозможно решить человеческими усилиями, — говорит миссионер, — остаётся только якорь надежды, которым является Бог».