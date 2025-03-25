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Главный редактор журнала La Civiltà Cattolica о. Нуну Гонсалвеш да Силва SJ Главный редактор журнала La Civiltà Cattolica о. Нуну Гонсалвеш да Силва SJ 
ЦЕРКОВЬ

175 лет журналу La Civiltà Cattolica

Журнал Общества Иисусова La Civiltà Cattolica отмечает 175-летие. Юбилейное мероприятие состоится вечером 1 апреля на римской Вилле Мальта в присутствии президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.

Джанни Ауджелло  

Откроет встречу главный редактор журнала о. Нуну Гонсалвеш да Силва. С приветственными словами выступят генеральный настоятель Общества Иисусова о. Артуро Соза, госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин и основатель Общины Св. Эгидия Андреа Риккарди.

Издание было основано 6 апреля 1850 года по инициативе Папы Пия IX и по сей день остаётся старейшим итальянским изданием культурной тематики. «С самого начала, – говорится в редакционном коммюнике, – журнал прочитывает и интерпретирует историю, политику, культуру, науку и искусство в свете христианской веры, в согласии с позицией Папы Римского и Святейшего Престола. За эти 175 лет он пережил ключевые моменты истории: от Рисорджименто до мировых войн и текущих кризисов, от Второго Ватиканского собора до современных понтификатов, затрагивая эпохи, когда сама природа коммуникации претерпевала глубокие изменения. Однако неизменным остаётся то, что La Civiltà Cattolica предлагает своим читателям: интеллектуальный опыт, просвещённый христианской верой и глубоко укоренённый в культурной, социальной, экономической и политической жизни современности».

Называя журнал «уникальным в своём роде», Папа Франциск не раз подчёркивал его роль как «моста, пограничья и распознавания» в условиях стремительных перемен и глобальной напряжённости. Этот юбилей – не только повод вспомнить долгую историю журнала, но и размышление о будущем, к чему Святейший Отец призывал по случаю выхода 4000-го выпуска: «Оставайтесь в открытом море!»

Сегодня La Civiltà Cattolica призвана быть журналом «Доброго самарянина», писал Папа Франциск в хирографе на 170-летие издания в 2020 году. Издание должно уметь «различать языки, противостоять ненависти, мелочности и предрассудкам», быть голосом, способным распознавать знаки времени, предлагать глубокий, внимательный взгляд на вызовы современности. В 2017 году Епископ Рима выразил пожелание, чтобы La Civiltà Cattolica «осознавала раны мира сего и предлагала методы лечения, стремясь не только понимать зло, но и изливать елей на открытые раны, исцеляя».

См. также русскоязычную версию журнала La Civiltà Cattolica.

25 марта 2025, 12:53
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