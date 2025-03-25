175 лет журналу La Civiltà Cattolica

Журнал Общества Иисусова La Civiltà Cattolica отмечает 175-летие. Юбилейное мероприятие состоится вечером 1 апреля на римской Вилле Мальта в присутствии президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.

Джанни Ауджелло

Откроет встречу главный редактор журнала о. Нуну Гонсалвеш да Силва. С приветственными словами выступят генеральный настоятель Общества Иисусова о. Артуро Соза, госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин и основатель Общины Св. Эгидия Андреа Риккарди.

Издание было основано 6 апреля 1850 года по инициативе Папы Пия IX и по сей день остаётся старейшим итальянским изданием культурной тематики. «С самого начала, – говорится в редакционном коммюнике, – журнал прочитывает и интерпретирует историю, политику, культуру, науку и искусство в свете христианской веры, в согласии с позицией Папы Римского и Святейшего Престола. За эти 175 лет он пережил ключевые моменты истории: от Рисорджименто до мировых войн и текущих кризисов, от Второго Ватиканского собора до современных понтификатов, затрагивая эпохи, когда сама природа коммуникации претерпевала глубокие изменения. Однако неизменным остаётся то, что La Civiltà Cattolica предлагает своим читателям: интеллектуальный опыт, просвещённый христианской верой и глубоко укоренённый в культурной, социальной, экономической и политической жизни современности».

Называя журнал «уникальным в своём роде», Папа Франциск не раз подчёркивал его роль как «моста, пограничья и распознавания» в условиях стремительных перемен и глобальной напряжённости. Этот юбилей – не только повод вспомнить долгую историю журнала, но и размышление о будущем, к чему Святейший Отец призывал по случаю выхода 4000-го выпуска: «Оставайтесь в открытом море!»

Сегодня La Civiltà Cattolica призвана быть журналом «Доброго самарянина», писал Папа Франциск в хирографе на 170-летие издания в 2020 году. Издание должно уметь «различать языки, противостоять ненависти, мелочности и предрассудкам», быть голосом, способным распознавать знаки времени, предлагать глубокий, внимательный взгляд на вызовы современности. В 2017 году Епископ Рима выразил пожелание, чтобы La Civiltà Cattolica «осознавала раны мира сего и предлагала методы лечения, стремясь не только понимать зло, но и изливать елей на открытые раны, исцеляя».

См. также русскоязычную версию журнала La Civiltà Cattolica.