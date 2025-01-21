Поиск

Поиск

Поиск

ruрусский
Юбилей Святого 2025 года Юбилей Святого 2025 года  (Vatican Media)
ЦЕРКОВЬ

Юбилей. Рим подготовил тысячи мест для проживания паломников

200 тысяч бюджетных мест для проживания ожидают паломников, прибывающих в Италию и Рим на Юбилейный год 2025, сообщает католический портал ewtn.it. Только в столице Итальянская ассоциация монашеского гостеприимства (Ospitalità Religiosa Italiana) предлагает 25 тысяч мест для проживания по ценам более чем на половину ниже средних по гостиницам.

Vatican News  

24 декабря 2024 года в Церкви начался Юбилейный год, и всё больше паломников прибывают в Рим, чтобы стяжать милости и индульгенции, пройдя через Святые врата в четырёх Папских базиликах. С весны и Вечный город, и вся Италия готовятся радушно принять множество верующих и туристов, чтобы они могли насладиться комфортным, недорогим пребыванием.

Итальянская ассоциация монашеского гостеприимства подготовила 200 тысяч мест для паломников в почти 3 000 заведениях. 45% этих объектов находятся в ведении монашеских орденов и конгрегаций, а ещё 38% принадлежат им, но управляются мирянами.

В интервью порталу ewtn.it президент Ассоциации монашеского гостеприимства Фабио Рокки отметил: в последние годы приток паломников и туристов был значительным, поэтому все её объекты уже имеют опыт обслуживания большого числа гостей. Только в самом Риме 350 учреждений этой ассоциации подготовили 25 тысяч мест для размещения. Эти ночлеги пользуются большим спросом у туристов, в том числе по экономическим соображениям. По словам Фабио Рокки, двухместный номер с завтраком стоит около 80 евро, тогда как в среднем в отеле – 180 евро (данные Italia Hotel Monitor).

Жильё, предлагаемое Итальянской ассоциацией монашеского гостеприимства, можно найти и заказать на портале организации ospitalitareligiosa.it. В разделе «Юбилей» размещён специальный путеводитель для паломников на 10 языках, в котором содержатся практические советы и полезная информация о паломничестве в Рим.

В интервью ewtn.it Фабио Рокки советует паломникам тщательно планировать поездку в Рим заранее, чтобы такие вопросы, как проезд, проживание, питание, входные билеты и т. д., не решались в последний момент. По его словам, трудности и непредвиденные обстоятельства возникают, когда какой-либо элемент поездки оставляется на волю случая, что часто обходится слишком дорого. Поэтому важно всё подготовить заранее и полагаться на компетентных, известных организаторов с достаточным опытом работы в Риме.

21 января 2025, 11:48
Месса в Доме Святой Марфы
Месса в Доме Святой Марфы
Ангел Господень
Ангел Господень
Аудиенции Папы Римского
Аудиенции Папы Римского
Твой вклад в важную миссию Твой вклад в важную миссию