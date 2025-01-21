Юбилей. Рим подготовил тысячи мест для проживания паломников

200 тысяч бюджетных мест для проживания ожидают паломников, прибывающих в Италию и Рим на Юбилейный год 2025, сообщает католический портал ewtn.it. Только в столице Итальянская ассоциация монашеского гостеприимства (Ospitalità Religiosa Italiana) предлагает 25 тысяч мест для проживания по ценам более чем на половину ниже средних по гостиницам.

Vatican News

24 декабря 2024 года в Церкви начался Юбилейный год, и всё больше паломников прибывают в Рим, чтобы стяжать милости и индульгенции, пройдя через Святые врата в четырёх Папских базиликах. С весны и Вечный город, и вся Италия готовятся радушно принять множество верующих и туристов, чтобы они могли насладиться комфортным, недорогим пребыванием.

Итальянская ассоциация монашеского гостеприимства подготовила 200 тысяч мест для паломников в почти 3 000 заведениях. 45% этих объектов находятся в ведении монашеских орденов и конгрегаций, а ещё 38% принадлежат им, но управляются мирянами.

В интервью порталу ewtn.it президент Ассоциации монашеского гостеприимства Фабио Рокки отметил: в последние годы приток паломников и туристов был значительным, поэтому все её объекты уже имеют опыт обслуживания большого числа гостей. Только в самом Риме 350 учреждений этой ассоциации подготовили 25 тысяч мест для размещения. Эти ночлеги пользуются большим спросом у туристов, в том числе по экономическим соображениям. По словам Фабио Рокки, двухместный номер с завтраком стоит около 80 евро, тогда как в среднем в отеле – 180 евро (данные Italia Hotel Monitor).

Жильё, предлагаемое Итальянской ассоциацией монашеского гостеприимства, можно найти и заказать на портале организации ospitalitareligiosa.it. В разделе «Юбилей» размещён специальный путеводитель для паломников на 10 языках, в котором содержатся практические советы и полезная информация о паломничестве в Рим.

В интервью ewtn.it Фабио Рокки советует паломникам тщательно планировать поездку в Рим заранее, чтобы такие вопросы, как проезд, проживание, питание, входные билеты и т. д., не решались в последний момент. По его словам, трудности и непредвиденные обстоятельства возникают, когда какой-либо элемент поездки оставляется на волю случая, что часто обходится слишком дорого. Поэтому важно всё подготовить заранее и полагаться на компетентных, известных организаторов с достаточным опытом работы в Риме.