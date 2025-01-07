Вышел в печать «Занимательный путеводитель по Св. Мессе»

А. А. Паламарчук, «Занимательный путеводитель по Святой Мессе», Издательство Францисканцев, 2025.

В «Издательстве Францисканцев» вышла книга «Занимательный путеводитель по Святой Мессе». Ее автор историк-медиевист, доктор исторических наук, профессор и доминиканская терциарка Анастасия Паламарчук.

Михаил Фатеев – Санкт-Петербург

Это издание в своем роде уникально, считает доктор богословия монах-доминиканец о. Павел Крупа:

Отец Павел Крупа

Проект родился из серии онлайн-публикаций и лишь спустя некоторое время приобрел форму печатного томика. Книга в доступной и увлекательной форме, с юмором и историческими экскурсами, является своеобразным комментарием к литургии латинского обряда. Важной особенностью издания стало то, что оно учитывает формы литургической практики, характерные для современных католических общин на территории России. Это книга написана мирянкой для мирян, говорит Анастасия Паламарчук:

Анастасия Паламарчук

Книга «Занимательный путеводитель по Святой Мессе» имеет все необходимые разрешения церковных властей: Nihil obstat и Imprimatur. В Юбилейный 2025 год она может стать важным подспорьем для тех, кто стремится оживить восприятие Евхаристического богослужения, а также глубже и по-новому взглянуть на Святую Мессу.