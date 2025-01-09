В Римской епархии стартует курс о миротворчестве и братстве

В Риме стартует курс миссионерской подготовки «Сотворим мир. Человечество на пути к братству». С января по июнь в шести ежемесячных встречах примут участие миссионерские и пастырские служители, катехизаторы и преподаватели религии. В Зале Примирения Латеранского дворца они обсудят актуальные вопросы современности и пути достижения мира, а также получат ценные знания и навыки, необходимые для работы в своих общинах.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Образовательный проект организован Отделом по миссионерскому сотрудничеству Римской епархии. Его глава отец-комбонианец Джулио Альбанезе так прокомментировал это событие:

«Мы живем в эпоху, когда войны и связанная с ними гонка вооружений достигают беспрецедентных масштабов. Не впадая в пессимизм, следует признать явное падение нравственности, усугубляемое масс-медиа. Древнеримское изречение “Si vis pacem, para bellum” (“Хочешь мира, готовься к войне”), к сожалению, сегодня с циничной лёгкостью произносится в эфире, на политической арене и в широких кругах общественного мнения. Тем временем, в периоды кризиса лишь военная промышленность не испытывает никаких спадов. Поэтому в свете смелых наставлений учительства Папы Франциска необходимо противостоять гонке вооружений и разрушительным последствиям войн – прежде всего неравенства, ведущего к социальному отчуждению, – путём повышения уровня осведомлённости. Этого требует Евангелие, к этому взывают миссионеры, работающие на географических и экзистенциальных окраинах мира».

По словам о. Альбанезе, миротворчество – задание для всех, и оно облекает в ответственность каждого. «Скептикам это может показаться утопией, но здесь царствует евангельское пророчество, которое незабываемый дон Тонино Белло выразил такими словами: “Si vis pacem, para pacem!” (“Хочешь мира, готовься к миру”)».

18 января первую встречу в римском Латеранском дворце проведёт историк и основатель Общины Святого Эгидия Андреа Риккарди. Он выступит с докладом «Миссионерское пророчество о мире во время войны». 22 февраля Фабрицио Баттистелли, президент Международного исследовательского института «Архив разоружения», раскроет тему «Бизнес оружия и его угроза миру». 15 марта доцент факультета политических наук Марко Массони из университета LUISS им. Гвидо Карли расскажет о влиянии неоколониализма на мир в периферийных регионах. 12 апреля Мария Грация Галантин, координатор исследовательской группы «Архива разоружения», осветит вопрос гражданской ответственности в противодействии милитаризации. 17 мая журналистка Лючия Белласпига выступит с докладом «Война и мир в международной журналистике». Заключительная встреча, намеченная на 21 июня, пройдёт под руководством миссионера-комбонианца о. Альберто Паризе: он зачитает итоговый доклад и проведёт практические семинары.