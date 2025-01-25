«Мы во Христе уже одно». Интервью с архиепископом Павлом Пецци
25 января, в праздник Обращения святого апостола Павла, завершается Неделя молитв о христианском единстве.
Ольга Сакун - Град Ватикан
В этом году Неделя молитв о христианском единстве проходит в обрамлении Святого юбилейного года, что налагает на нее особый отпечаток. Об этом в интервью Радио Ватикана рассказал владыка Павел Пецци, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве.
Между богословской добродетелью надежды и путём единства между верующими во Христа существует непосредственная связь:
(Беседовал Н. Горячкин)
25 января 2025, 12:03