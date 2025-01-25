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ЦЕРКОВЬ

«Мы во Христе уже одно». Интервью с архиепископом Павлом Пецци

25 января, в праздник Обращения святого апостола Павла, завершается Неделя молитв о христианском единстве.

Ольга Сакун - Град Ватикан 

В этом году Неделя молитв о христианском единстве проходит в обрамлении Святого юбилейного года, что налагает на нее особый отпечаток. Об этом в интервью Радио Ватикана рассказал владыка Павел Пецци, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве.

Единство и вера

Между богословской добродетелью надежды и путём единства между верующими во Христа существует непосредственная связь:

Единство и надежда

(Беседовал Н. Горячкин)

25 января 2025, 12:03
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