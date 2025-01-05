Литургические чтения: 9 ЯНВАРЯ. Четверг II недели Рождественского времени

«Образ лодки – это образ Церкви всех времен: лодка, которая на своем пути должна преодолеть также встречный ветер и бури, угрожающие опрокинуть её. Лодку спасает не только храбрость и качества людей, находящихся на ней: гарантия от кораблекрушения – это вера во Христа и в Его слово. Вот гарантия: вера в Иисуса и в Его слово. В этой лодке мы в безопасности, несмотря на нашу ничтожность и слабости» (Папа Франциск, Angelus 13.08.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Ин 4,11-18

Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. Что мы пребываем в Нём и Он в нас, узнаём из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх; потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви.

Толкование

Во вчерашнем первом чтении св. Иоанн напомнил, что Бог есть любовь. Но этого предположения недостаточно – как утверждает сегодняшнее чтение литургии Церкви – если мы не примем его последствия, а именно: любить друг друга, как и Христос возлюбил нас. Именно взаимная любовь является условием для того, чтобы Бог обитал среди нас. Любовь – это показатель того, что мы встретились с Господом, что мы живем Им: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин 13,34-35). Если вы любите, то никогда не потерпите неудачу в жизни. Ибо лучше развивать талант любви, даже совершая ошибки, чем похоронить его, не попробовав ничего. Любовь – это потенциал, который Сам Бог вложил в наши сердца и который требует, чтобы мы жили в братской любви. Это Слово должно быть воспринято как еще один акт доверия со стороны Бога: любовь – это залог, доверенный нашим хрупким рукам, ибо Господь хочет нам доверять. Поэтому мы сами должны любить, чувствуя себя причастными к этой задаче.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 6,45-52

Когда Иисус насытил пять тысяч мужей, тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперёд на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, пошёл на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а Он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании; потому что ветер им был встречный. Около же четвёртой стражи ночи подошёл к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев Его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели Его, и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: ободритесь; это Я, не бойтесь. И вошёл к ним в лодку; и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Ибо не вразумились чудом над хлебами: потому что сердце их было окаменено.

Толкование

Насытив голодную толпу, Господь просит учеников взять лодку и отправиться вперед Него на другой берег, чтобы Он мог побыть один и помолиться: Иисус показывает, что отдых и молитва – это пространство, необходимое для того, чтобы правильно предстать перед Богом и управлять своей жизнью. Мы должны находить время, чтобы всегда возвращаться к главному, к тому, что имеет значение для истинного благополучия. Нельзя позволить насущным делам поглотить нас. Во второй сцене Иисус, идя по воде, присоединяется к ученикам, испуганным бурей: Он не унижает их, не насмехается над их страхом, но стоит рядом и ободряет. Господь хочет научить учеников – а сегодня и каждого из нас – отважно переносить жизненные бури и невзгоды и всегда помнить, что Он идет рядом с нами, Он не даст нам застрять на нашем пути. Ничто не отделит нас от любви и заботы Господа Иисуса.