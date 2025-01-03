Литургические чтения: 8 ЯНВАРЯ. Среда II недели Рождественского времени

«Как пастырь пасет стадо Свое; агнцев берет на руки и носит на груди Своей и водит дойных (см. Ис 40,11), так Господь утешает нас (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 10.12.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Ин 4,7-10

Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога; и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога; потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.

Толкование

Любовь от Бога: кто любит... тот знает Бога». Несколько слов, напоминающих о том, что всякий, кто имеет любовь в свое сердце, знает Бога. Там, где есть любовь, там есть Бог, ибо Господь есть любовь. Если мы любим, то потому, что сначала мы ощутили любовь Бога. Если мы любим, значит, нас уже возлюбил Бог. Именно во взаимной любви мы признаны детьми Божьими. Эти слова настолько прекрасны и просты, что нет нужды долго рассуждать: где есть любовь, настоящая любовь, там есть Бог. Это важно.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 6,34-44

В то время: Иисус увидел множество народа, и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много; отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба; ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали Ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть? Но Он спросил их: сколько у вас хлебов? пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зелёной траве. И сели рядами, по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей.

Толкование

В первом чтении Литургия Церкви напомнила, что где есть любовь, там есть и Бог, потому что Бог есть любовь. В евангельском тексте мы находим «перевод» этой мысли, которую можно уловить, в частности, в выражении «Он сжалился над ними». Столкнувшись с растерянной и голодной толпой, Иисус не отворачивается, не ищет оправдания, как это сделали бы Его ученики. Иисус глубоко тронут, Он позволяет вовлечь всего Себя, Он серьезно относится к их беде, к их жажде смысла и хлеба. Это тот изумительный стиль, который Иисус оставляет и передает Церкви: всегда отвечать на голод тела и духа, никогда не разделяя эти два аспекта. Столкнувшись с потерянными толпами, Иисус просит каждого из нас встать рядом, проникнуться сочувствием, внести свой вклад в помощь нуждающимся. Для этого недостаточно просто умножить хлебы, но прежде всего нужно «благословить» их: именно благословение позволило изменить ситуацию. Не имея ничего или очень мало, мы обнаруживаем, что у нас достаточно для всех: все ели и были сыты. Если бы мы снова научились поклоняться!