Литургические чтения: 7 ЯНВАРЯ. Вторник II недели Рождественского времени

«Господь Иисус – пришедший на землю проповедовать и спасать в каждом человеке все человечество – проявляет особую благосклонность к раненным душой и телом: к бедным, грешникам, одержимым, больным, отверженным. Таким образом Он показывает Себя врачом душ и тел, Добрым самарянином для человека. Он истинный Спаситель. Иисус спасает, Иисус лечит, Иисус исцеляет» (Папа Франциск, Angelus 08.02.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Ин 3,22-4,6

Возлюбленные: Чего ни попросим, получим от Бога, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нём, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал нам. Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придёт и теперь уже есть в мире. Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. По сему-то узнаём духа истины и духа заблуждения.

Толкование

Евангелист Иоанн призывает внимательно относиться к нашим побуждениям, потому что не все исходит от Бога. Для этого глубинного распознания мы должны начать с веры в Иисуса, нашего Господа. Поэтому все определяет вера в Иисуса Христа. Во-вторых, любовь к ближнему, ибо мы не можем сказать, что любим Бога, Которого не видим, если не любим братьев и сестер, которых видим, как напоминает евангелист в другом отрывке. Наконец, есть и третий момент: послушание заповедям, осознание их как определенного пути к истинно свободной жизни. В этих наставлениях мы находим основу для безопасного продвижения по жизненному пути: иные предложения, которые могут появиться, не верны.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 4,12-17.23-25

В то время: Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. И, оставив Назарет, пришёл и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь; ибо приблизилось Царство Небесное. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошёл о Нём слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.

Толкование

Иисус начинает служение в Галилее, земле язычников, где они легко смешиваются с представителями избранного народа. Мессия начинает отсюда, с периферии, а не из Иерусалима. Это говорит о том, что история Бога переплетается с историей народов: Бог не сидит, сложа руки, ожидая встречи с совершенным народом, – Он Сам идет навстречу людям, чтобы помочь им стать совершенными. Территория, избранная Иисусом, – это отражение нашего сердца: пространство, где ежедневно переплетаются радости и печали, добродетели и пороки. И Бог с любовью обращает к нам Свое Слово: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это приглашение звучит прежде всего для того, чтобы мы воспользовались этой встречей как прекрасной возможностью: Бог не устал от нас, Он не разочаровался в нас! Каждый из нас должен воспользоваться этим шансом и подняться, ибо – прежде чем мы уверовали в Бога, – Господь поверил в нас: всё представляет собой благодатную возможность для тех, кто любит Бога!