Литургические чтения: 6 ЯНВАРЯ. Богоявление

«Поклоняться – значит понять, что радость и мир умножаются вместе с прославлением и благодарностью. Когда мы поклоняемся, то позволяем Господу исцелять и изменять нас. Поклоняясь, мы просим Христа преображать нас Его любовью, освещать нашу тьму; тогда мы обретаем силу в немощи и мужество в испытаниях» (Папа Франциск, проповедь в торжество на Богоявление 06.01.2020).

В торжество Богоявления мы празднуем явление Всевышнего человечеству через Его Сына, Иисуса. Свет, озаривший Вифлеемский грот в святую ночь, сегодня явлен всем. «Бог с нами», Эммануил родился, чтобы призвать всех к истине и указать всем путь к ней. А волхвы представляют все человечество. В Вифлееме Господь говорит с ними через видимый мир: гармония звезд, свет звезд в безбрежной тверди являются носителями Божьего присутствия и приводят их к Иисусу. Эти мудрецы, не претендуя на то, чтобы чему-то учить, смиренно преклонились перед красотой, любовью, истиной. Они преклонились перед младенцем на руках у матери. Этот младенец находился не в царском дворце, а в бедной хижине в Вифлееме. Знак звезды убедил их в том, что этот младенец – «Царь Иудейский» и Царь народов; этого знака было бы недостаточно, если бы волхвы не были открыты для истины. Папа Франциск напоминает: «Мы призваны склонить наши сердца и колени перед этой тайной, чтобы поклониться Богу, Который возжелал явиться нам как младенец, Который обитал в обыденности наших домов, Который умер на кресте ради любви. Мы утратили привычку поклоняться. Давайте вновь обретем вкус к созерцательной молитве поклонения. Давайте признаем Иисуса нашим Богом, нашим Господом и поклонимся Ему. Сегодня волхвы приглашают нас к поклонению. Сегодня нам не хватает поклонения».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 60,1-6

Восстань, светись, Иерусалим; ибо пришёл свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак – народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари – к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои, и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе; сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь, и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твоё, потому что богатство моря обратится к тебе; достояние народов придёт к тебе. Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Савы придут, принесут золото и ладан, и возвестят славу Господа.

Толкование

«Восстань, светись, Иерусалим; ибо пришёл свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Этими словами пророк Исайя призывает святой град Иерусалим готовиться к празднику. Все народы будут ходить в сиянии святого города: сыны Израиля, возвращающиеся из изгнания, и иноземные народы, привлеченные такой красотой. Время скорби и страданий, сетований и усталости закончилось: наступило время радости, танцев и пиров. Этот свет – Господь Иисус, Который привлекает к Себе все народы, не исключая никого. Богоявление – это именно явление Иисуса всем народам, каждому из нас: мы тоже часть этого народа, поэтому Господь обращается к нам с приглашением встать и идти: ничто не может помешать нам направиться к Господу, ибо прежде всего это Он пришел к нам. Это праздник встречи нашей скудости и нищеты с величественным великолепием Бога, и в этом духовном объятии все становится на свои места. Это день торжества, радости и света.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Еф 3,2-3a.5-6

Братья: Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования.

Толкование

Павел обращается к язычникам, то есть к тем, кто не принадлежит к избранному народу. Его миссия – дать им понять, что все без исключения призваны к спасению во Христе, Господе нашем. Иисус пришел, чтобы разрушить стену, которая стояла между нами, и сделать нас одним новым народом. Нет ни стен, ни крепостей, которые могли бы нас разделить, ибо во Христе все люди – один народ. Давайте вспомним Рождество: пастухи, считавшиеся нечистыми, и волхвы, прибывшие издалека, пришли к вифлеемским яслям. Именно они, отверженные, первыми пришли туда, чтобы поклониться Богомладенцу. Все это предвосхищает грядущие действия Иисуса: возвышение низких и низвержение сильных.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 2,1-12

Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока, и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском; ибо так написано через пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных; ибо из тебя произойдёт Вождь, Который упасёт народ Мой, Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце, и, когда найдёте, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав царя, пошли: и се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путём отошли в страну свою.

Толкование

Волхвы начинают путешествие, движимые желанием следовать за звездой: если мы хотим отправиться в путь, нужно научиться смотреть на небо, а не на землю. Желая достичь цели, мы должны вдохновляться и руководствоваться великими мечтами, великими идеалами. Однако недостаточно мечтать, недостаточно желать, если мы не научимся, подобно волхвам, сочетать мечты с размышлениями, с попытками понять суть вещей, не позволяя себе оказаться в плену чистого разума, ведь по-прежнему верно, что у сердца есть причины, которые разум не понимает. Еще один аспект, заслуживающий внимания, – это тот факт, что волхвы свернули с правильного пути и, вместо того чтобы прийти прямо в Вифлеем, направились в Иерусалим, к царскому дворцу. Эта ошибка свидетельствует о том, что путешественники на какой-то момент потеряли из виду звезду, перестали смотреть вверх и стали рассуждать и действовать согласно человеческой логике: царь живет во дворце, значит, они пошли в Иерусалим! Путь веры никогда не бывает прямым и гладким и для нас, он часто переплетен с трудностями и сложностями. Если мы свернули не туда, давайте вернемся на путь, ведь главное – это встреча с Иисусом.