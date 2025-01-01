Литургические чтения: 5 ЯНВАРЯ. II воскресенье Рождественского времени

«Слово – это свет, однако люди предпочли тьму; Слово пришло к своим, но они Его не приняли. Святая Матерь Церковь предлагает нам великодушно принять это Слово спасения, эту тайну света. Если мы Его примем, если примем Иисуса, то возрастем в познании Господа и в любви к Нему, научимся быть милосердными, как Он» (Папа Франциск, Angelus 03.01.2016).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Сир 24,1-2.8-13

Премудрость прославит себя, и среди народа своего будет восхвалена. В церкви Всевышнего она откроет уста свои, и перед воинством Его будет прославлять себя: Тогда Создатель всех повелел мне, и Произведший меня указал мне покойное жилище, и сказал: поселись в Иакове, и прими наследие в Израиле. Прежде века от начала Он произвёл меня, и я не скончаюсь во веки. Я служила перед Ним во святой скинии, и так утвердилась в Сионе. Он дал мне также покой в возлюбленном городе, и в Иерусалиме власть моя. И укоренилась я в прославленном народе, в наследственном уделе Господа.

Толкование

Первое чтение представляет саму Премудрость, которая восхваляет себя в присутствии Бога и осознает, что в среде людей ею восхищаются. Мудрость, о которой здесь говорится, – это Сам Иисус, Слово жизни и истины; Он – мудрость, перед которой радуются верные. Ответный псалом вдохновляет нас так реагировать на услышанное Слово: «Слово стало плотью и обитало среди нас». В этом величие христианства! Бог уже пришел к нам и поставил Свой шатер в жизни каждого из нас.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Еф 1,3-6.15-18

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нём прежде создания мира, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чём состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых.

Толкование

Текст отрывка разделен на две части. В первой части св. Павел восторженно возносит Небесному Отцу хвалебный гимн об Иисусе Христе, Сыне Его, пришедшем среди нас. Во второй части апостол благодарит Бога за братьев и сестер по вере, которые разделяют его опыт. За всех них Павел молится и просит Бога, дабы каждый из них возрастал в познании Господа Иисуса Христа. Ведь чем больше мы знаем Его, тем больше понимаем, к чему Он нас призвал! Он уподобил Себя нам, чтобы сделать нас такими же, как Он: святыми среди святых. Бог верит в нас, а Иисус – это окончательное Слово, которым Он выражает Свою безграничную любовь к нам. И только от нас зависит, ответим ли мы Ему радостной хвалой.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 1,1-18

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришёл для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришёл к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нём и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.

Толкование

В течение этого рождественского времени данный отрывок звучит в литургии несколько раз. То, что может показаться простым повторением, на самом деле является способом, с помощью которого литургия помогает нам глубже понять тайну Рождества, осознать главное: Иисус – это «Свет от Света, истинный Бог от истинного Бога». Все свершилось через Него. Необходимо искать главное – Иисуса; лишь это имеет значение. И поэтому нам дан свет мудрости (1-е чтение), чтобы распознать собственное призвание (2-е чтение) и стремиться к святости, укрепленными Господней благодатью и истиной. «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его».