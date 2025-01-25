Литургические чтения: 30 ЯНВАРЯ. Четверг III рядовой недели

«"Мера" Господа отлична от нашей. Он взвешивает людей и их поступки не так, как мы: Бог измеряет не количество, но качество; Он взирает на сердце человека и на чистоту его намерений. Воздавая Богу в молитве и людям в делах милосердия, мы должны быть бескорыстны, как был бескорыстен Иисус, принося нам спасение» (Папа Франциск, Angelus, 11.11.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Евр 10,19-25

Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путём новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, и имея великого Священника над домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и, омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно; ибо верен Обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного.

Толкование

В предыдущих отрывках автор послания объяснил радикальную новизну Иисуса: в отличие от других священников, Он простил наши грехи в уникальной и вечной жертве Своей жизни; Он вознесся одесную Отца и ныне ожидает нас на небесах. Однако то, что произошло, не может не отразиться на нашей жизни. Мы призваны приближаться к небу с очищенными и искренними сердцами, храня надежду на спасение и помогая друг другу делами милосердия. Все это основано на одной истине: во Христе мы все стали братьями. Поэтому от нас зависит сохранить эти черты внутренней жизни, осознавая, что мы попадаем на небеса не потому, что бежим быстрее других, а потому, что мы попадаем туда вместе, как братья и сестры.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 4,21-25

В то время: Иисус сказал народу: Для того ли приносится свеча, чтобы поставить её под сосуд, или под кровать? не для того ли, чтобы поставить её на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным; и ничего не бывает потаённого, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит! И сказал им: замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо, кто имеет, тому дано будет; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет.

Толкование

Вчера мы размышляли над евангельской притчей о сеятеле, а сегодня наше внимание обращено на светильник. Без света мы блуждаем в темноте: дезориентированы, идем наощупь. Свет – это Иисус, наш Господь. Зададимся вопросом: позволяем ли мы просветить себя Его Словом или предпочитаем жить во мраке? Мы также должны спросить себя, освещаем ли мы своей жизнью тех, кто живет рядом с нами? Дарим ли мы им радость и надежду? Зерно Слова Божьего посеяно в почву нашего сердца: мы можем помочь ему прорасти, дабы оно принесло свет нашим ближним, и мы же можем помешать ему, чтобы оно не просвещало ни нас, ни других. Конечно, это серьезный вызов и большая ответственность, ибо веру нельзя свести к частному делу или замкнуть в себе. Это – наше свидетельство миру сему, это наша христианская жизнь в неустанном уповании на Бога, это отблеск света Господнего, изливающийся на других.