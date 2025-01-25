Литургические чтения: 29 ЯНВАРЯ. Среда III рядовой недели

«Иисус призывает нас заглянуть в самих себя: поблагодарить за нашу добрую почву и возделать заброшенную. Спросим себя, готово ли наше сердце принять с верой зерно Слова Божьего? Много ли еще у нас камней лени и терний пороков, сколь они велики? Принесем их Господу в молитве и исповеди, дабы Он очистил наши сердца от всего, что заглушает Его Слово» (Папа Франциск, Angelus, 16.07.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Евр 10,11-18

Всякий священник ежедневно стоит в служении, и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Христос же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сем свидетельствует нам и Дух Святой. Ибо сказано: «вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более». А где прощение грехов, там не нужно приношение за них.

Толкование

Община учеников Христа переживает момент кризиса и тоскует по древнему культу, по тому, что она оставила позади. Таким образом, автор послания пытается сравнить два культа. Если жрецы древнего культа должны были приносить жертву каждый день, то Иисус – первосвященник – принес единственную жертву за грехи и сделал это раз и навсегда. Более того, в отличие от других, Господь вознесся на небо одесную Отца и ждет, когда все враги будут положены под Его ноги. Теперь, говорится в тексте, там, где есть прощение грехов, «нет более жертвы за грех». Лишь жертва Иисуса сделала нас совершенными «раз и навсегда». Этот текст становится молитвой в Псалме, который литургия предлагает после чтения: «Клялся Господь Бог – Ты священник Мой». Возможно, столкнувшись с жизненными кризисами и проблемами веры, мы тоже должны спросить себя, насколько мы верим в Иисуса, нашего Господа и Спасителя. Помолимся так: «Господи, умножь мою веру в Тебя!».

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 4,1-20

В то время: Иисус опять начал учить при море; и собралось к Нему множество народа, так что Он вошёл в лодку и сидел на море; а весь народ был на земле, у моря. И учил их притчами много, и в учении Своём говорил им: слушайте: вот, вышел сеятель сеять. И, когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли; и скоро взошло, потому что земля была неглубока; когда же взошло солнце, увяло; и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние; и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошёл и вырос; и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, и иное сто. И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит! Когда же остался без народа, окружающие Его, вместе с Двенадцатью, спросили Его о притче. И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним всё бывает в притчах; так что они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана, и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его; но не имеют в себе корня и непостоянны: потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово, и принимают, и приносят плод, один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат.

Толкование

Внимая первому чтению, мы задавались вопросом о силе нашей веры в Иисуса, Господа и Спасителя. Именно Христос является тем зёрнышком, о котором говорится в Евангелии и которое падает в почву нашей жизни, нашего сердца: «Слушайте. Вот, сеятель вышел сеять». Часть почвы подобна дороге, куда падает семя Слова, но тут же уносится ветром. Другая часть подобна каменистой почве, где семя Слова волнует слушателя, но, как только проходит момент, все исчезает. Еще одна часть подобна почве, полной колючек, где семя Слова заглушается неотложными человеческими заботами жизни. Наконец, одна часть подобна хорошей, доброй почве, где семя укореняется и приносит плод. Задумаемся: во-первых, сеятель не рассчитывает, где сеять. Он просто сеет, не делая различия между почвами. Во-вторых, семя Слова имеет собственную силу, – меняется лишь тип почвы. А какая почва присутствует в наших сердцах? Умеем ли мы уделять внимание Божьему семени и принимать его? Позволяем ли мы формировать и направлять нас или же небрежно относимся к этой спасительной возможности?