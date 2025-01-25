Литургические чтения: 28 ЯНВАРЯ. Св. Фома Аквинский, пресвитер

«Принимая слово Иисуса, мы становимся братьями между собой и семьей Иисуса. Злословя других, разрушая их хорошую репутацию, мы становимся семьей дьявола» (Папа Франциск, Angelus 10.06.2018).

Святой Фома Аквинский, родившийся около 1225 года, был богословом, философом и ученым, хотя этот факт не раскрывает нам полностью его личность. Мягкий и молчаливый, созерцательный и набожный, доминиканский святой был прежде всего человеком, влюбленным в Иисуса, и даже вел с Ним мистические беседы. Канонизировав этого итальянского богослова в 1323 году, Папа Иоанн XXII ответил тем, кто возражал, что Фома не совершал великих чудес ни при жизни, ни после смерти: «Сколько богословских препозиций он написал, столько же чудес он совершил». Девиз святого – «Приносить другим плоды собственных размышлений» – вылился в множество книг, в которых есть что-то непомерное. Вся его креативность черпала пищу из созерцания и молитвы. Его участие в Святой Мессе было настолько интенсивным, что однажды в Салерно его видели левитирующим над землей; как и все святые, он также был очень предан Богоматери. 6 декабря 1273 года, во время совершения Св. Мессы, что-то глубоко тронуло его, и с этого дня он перестал писать и учиться. Что же произошло? Незадолго до этого, во время одной из ночных бесед Распятый сказал ему: «Фома, ты хорошо обо Мне написал. Какой награды ты хочешь?» «Ничего, кроме Тебя, Господи». Господь поверил ему на слово и приобщил его к Себе. Вскоре богослов заявил: «Все, что я писал до сих пор, для меня как солома по сравнению с тем, что мне открылось». Он умер через несколько месяцев, 7 марта 1274 года. Варфоломей из Капуи, один из величайших юристов того времени, имевший возможность встретиться с Фомой Аквнским, свидетельствовал: «Его душа была сияющей скинией Святого Духа, ибо на его лице всегда можно было увидеть благую радость».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Евр 10,1-10

Братья: Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их; потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах; ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже». Сказав прежде, что «ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, – которые приносятся по закону, – Ты не восхотел и не благоизволил», потом прибавил: «вот, иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа.

Толкование

После грехопадения Адама человек постоянно живет в состоянии греха; предписанные обряды – жертвоприношения тельцов и козлов – служили для поддержания этого осознания и требовали очищения. Однако повторение этих ритуалов свидетельствует об их недостаточности для полного устранения греха. В отличие от Адама Иисус оставался послушным Небесному Отцу до самой крестной смерти, тем самым искореняя грех в корне: «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже». Своим телом, Своей жизнью Иисус принес Себя в жертву за нас. Это было тяжелейшее послушание, связанное с усталостью, страданиями... Но Господь всегда находил в Своем Отце силы исполнить Божий замысел, благодаря которому мы очистились и освятились раз и навсегда. Не будем думать, что послушание дается легко: это борьба, но с Богом мы в ней побеждаем.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 3,31-35

В то время: Пришли Матерь и братья Иисуса и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сёстры Твои, вне дома, спрашивают Тебя. И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои? И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь.

Толкование

В первом чтении мы размышляли над словами из Ветхого Завета, которые повторил Иисус: «Вот, иду исполнить волю Твою». Через это послушание Господь помогает понять одну из своих мыслей: «Кто исполняет волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и мать». Величие Девы Марии заключается не только в том, что она носила Иисуса в своем чреве, а также в том, что она была Его верной ученицей, умея каждый день жить словами, обращенными к ангелу и повторяющими слова Иисуса: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк 1,38). Подобно Пречистой Деве, мы тоже призваны говорить Богу «Вот я» всегда, невзирая на трудности и усталость, чтобы каждый момент нашей жизни был свободным и осознанным следованием Божьей воле. Господу нужны не безупречные ученики, а ученики влюбленные. Остальное сделает Он Сам.