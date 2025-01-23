Литургические чтения: 27 ЯНВАРЯ. Понедельник III рядовой недели

«Есть три великих чуда священства Иисуса: Он принес Свою жизнь в жертву за нас раз и навсегда; Он и сейчас продолжает молиться за каждого из нас; Он вернется, чтобы забрать нас с Собой. Мы же должны открыть сердце, чтобы Господь мог нас простить. Эту прекрасную истину мы полностью постигаем во время Святой Мессы» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 23.01.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Евр 9,15.24-28

Братья: Христос есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. Ибо Христос вошёл не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью; иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд: так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение.

Толкование

Послание к Евреям продолжает рассказывать о новизне Иисуса, объясняя, что функции древних священников устарели. Своей смертью и воскресением Господь Иисус Христос стал единственным посредником нового завета; единственным, кто может предстать перед Отцом и ходатайствовать за нас. Он не просто принес жертву, как это делали все священники, но принес Самого Себя в качестве жертвы за наши грехи. Во второй раз Он «явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». Настойчивое указание на новизну Иисуса как первосвященника, которое повторяется в литургических текстах этого периода рядового времени, может показаться утомительным, но оно служит двоякой благой цели: чтобы мы знали, какую выбрать сторону, а также имели крепкое основание для веры. Зададимся вопросами: кто для нас Иисус? Обращаемся ли мы только к Нему или же ищем ответов там, где их нет?

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 3,22-30

В то время: Книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Иисус имеет в Себе веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришёл конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного; и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили; но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал Он, потому что говорили: в Нём нечистый дух.

Толкование

Книжники заявляли, что Иисус «имеет в Себе веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя». Евангельский текст говорит о присутствии дьявола. Это не метафора, а реальное присутствие, которое всячески пытается помешать нашей человеческой свободе соединиться с Богом. Лукавый хитер и постоянно ищет новых союзников, находя их в людях, готовых отречься от Бога, чтобы почувствовать себя богами! Сегодняшние противники Иисуса, желая Его дискредитировать, доходят до того, что «демонизируют» Его. Но ответ Христа совершенно ясен: «Как может сатана изгонять сатану? Будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили; но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения». Господь ставит собеседников перед фактом их ответственности, как бы говоря: «Говорите ли вы искренне или у вас есть иные мотивы? Вы говорите это от себя или кто-то другой манипулирует вами... Потому что если это так, то еще есть время обратиться».