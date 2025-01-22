Литургические чтения: 26 ЯНВАРЯ. III рядовое воскресенье

«Благовествовать нищим: в этом, по словам Иисуса, заключается Его миссия. Это также миссия Церкви и каждого крещеного в Церкви. Быть христианином означает быть миссионером, между двумя этими понятиями стоит знак равенства. Возвещение Евангелия словом и прежде всего жизнью – главная цель христианской общины. Иисус адресует Благую весть всем без исключения и даже оказывает предпочтение самым дальним, страждущим, больным, отвергнутым обществом» (Папа Франциск, Angelus 24.01.2016).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Неем 8,2-4a.5-6.8-10

В те дни: Принёс священник Ездра закон пред собрание мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца; и читал из него на площади, которая пред Водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать; и уши всего народа были приклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл её, весь народ встал. И благословил Ездра Господа, Бога великого. И весь народ отвечал: «аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, – и поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «день сей свят Господу, Богу вашему; не печальтесь и не плачьте», потому что весь народ плакал, слушая слова закона. И сказал им: пойдите, ешьте тучное, и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено; потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас.

Толкование

Царь Кир Великий позволяет народу Израиля вернуться из вавилонского плена. Однако радость возвращения быстро сменяется отчаянием при виде разрушенного Иерусалима. Неемия и Ездра призваны вдохновить своих соотечественников, напомнить, что они – избранный народ. Сегодняшнее первое чтение представляет собой литургию Слова, вокруг которого священник Ездра объединяет общину. Как в Книге Бытия Слово Божие «творит» из ничего, так и Ездра собирает народ вокруг Закона, показывая, что именно в нем они могут обрести мужество, укрепить дух и уверенность для будущего возрождения. Люди внимательно слушают, потому что Ездра стремится донести до них каждое слово. Он утешает: «Не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас». Так же и в наши дни община верующих каждое воскресенье собирается вокруг Слова Божьего. Ведь, как говорится в Псалме, «Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых».

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 12,12-30

Братья: Как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело: так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные; и все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если всё тело глаз, то где слух? Если всё слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были бы один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «ты мне не надобна»; или также голова ногам: «вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения. И неблагообразные наши более благовидно покрываются; а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы — тело Христово, а порознь — члены. И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки: все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? все ли истолкователи?

Толкование

Вчера Церковь отмечала обращение св. Павла – тот момент, когда он осознал, что его гонения на христиан были гонениями на Самого Христа: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?». Сегодняшнее чтение предлагает размышления апостола о Церкви как Теле Христовом. Церковь – это единое тело, главой которого является Христос. Павел напоминает: «Как тело, хотя и одно, но имеет много членов, так и Христос». Каждый член выполняет в Церкви свою задачу, и никто не менее важен, чем другой: «Бог расположил члены отдельно... но тело одно». Это послание актуально и сегодня. Истинное счастье и удовлетворение приходят от выполнения того, что нам поручил Бог. Неважно, что и где мы делаем, неважно, как нас видят другие. Важно лишь то, кем мы являемся перед Богом.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 1,1-4;4,14-21

Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова; то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твёрдое основание того учения, в котором был наставлен. В то время: Возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нём по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришёл в Назарет, где был воспитан, и вошёл, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашёл место, где было написано: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами.

Толкование

Первое чтение дает ключ к пониманию этого евангельского текста. После размышлений о структуре Литургии Слова мы теперь лучше понимаем, что именно происходило в синагоге, куда по обыкновению Иисус пришел в субботний день: «Он вошёл, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу и встал читать». Обряд включал в себя не только чтение Священного Писания, но и комментарий к нему, как это описано в первом литургическом чтении. Взгляды всех устремлены на Иисуса, когда Он завершает чтение утверждением: именно сегодня исполнилось писание сие, слышанное вами. В этом писании говорится об исцелении сокрушенных сердцем, освобождении пленных, возвращении зрения слепым и провозглашении года благодати Господней. Господь однажды произнес эти слова в Назаретской синагоге, но их смысл актуален всякий раз, когда мы слушаем Его спасительную весть в Евангелии. Слово Божие живо и открывает путь освобождения и радости. Однако зададимся вопросом: умеем ли мы слушать это Слово? Верим ли в его силу? Именно поэтому в третье воскресенье литургического года Церковь празднует Воскресенье Слова Божия – чтобы мы могли осознать всю его красоту и силу.