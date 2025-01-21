Литургические чтения: 25 ЯНВАРЯ. Обращение св. Павла, апостола

«Прежде всего – ‘идите по всему миру’. Благую весть, Иисуса Христа возвещают в пути: физическом, духовном или в пути страдания: этой дорогой идут больные, жертвующие боль за Церковь и за христиан. Господь утешит нас, даст сил идти вперед, ибо Он – с нами, если мы с истинным смирением верны проповеди Евангелия» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 25.04.2017).

Сегодняшний праздник Обращения св. Павла дает возможность поразмышлять об этом святом, который писал о себе: «Я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом» (1 Кор 15,9). До обращения Савл был неистовым врагом Иисуса и преследовал христиан. Событие, радикально изменившее его жизнь, произошло как раз в тот момент, когда он направлялся в Дамаск, чтобы продолжить гонения на последователей Иисуса. Это случилось примерно в 36 году, и св. Лука рассказывает об этом так: «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? и Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать» (Деян 9,3-6). Иисус обнял его Своим светом и голосом. Слепой и немой, но с новым духом, Савл прибыл в Дамаск и провел там три дня в посте и молитве, пока к нему не пришел священник Анания, который окрестил будущего апостола. Так он снова стал видеть не только глазами, но и сердцем. Павел больше не мог держать в себе эту новизну, ворвавшуюся в его жизнь, он больше не мог молчать о «чудных делах Божьих». Он станет апостолом par excellence, первым великим миссионером.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 22,3-16

В те дни: Павел сказал народу: Я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин, как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братиям, живущим в Дамаске, я шёл, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» Я отвечал: «кто Ты, Господи?» Он сказал мне: «Я Иисус Назорей, Которого ты гонишь». Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх; но голоса Говорившего мне не слыхали. Тогда я сказал: «Господи! что мне делать?» Господь же сказал мне: «встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет всё, что назначено тебе делать». А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми Иудеями, живущими в Дамаске, пришёл ко мне и, подойдя, сказал мне: «брат Савл! прозри». И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел Праведника и услышал глас из уст Его: потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса».

Толкование

Текст Книги Деяний свв. апостолов знакомит с биографией Павла, который рассказывает о себе от первого лица: «Я Иудеянин, родившийся в Тарсе...». Иисус пришел в его жизнь и превратил его из гонителя в апостола: «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?». Встреча с Христом радикально изменила его жизнь. Господь также прибегает к помощи Анании, уважаемого человека и знатока Закона, который возвещает Павлу: «Бог отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал волю Его… ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми». Опыт апостола дает два урока. Во-первых, Господь не устает говорить с нами и привлекать к Себе так, как считает нужным (даже если мы вкладываем силы в ошибочные и пагубные проекты); Он все равно призывает нас. Во-вторых, всегда найдется «Анания», которого мы будем внимательно слушать.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 16,15-18

В то время: Явившись одиннадцати, Иисус сказал: Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а кто не будет веровать, осуждён будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы.

Толкование

В то время как Савл идет против христиан, Бог идет к Савлу, как уже отмечалось в комментарии к первому чтению. Пока Савл пытается подавить «идеи» христиан, Бог являет Себя в преследуемых: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?». Таким образом, Савл понимает, что Церковь, которую он пытается истребить, – не кто иной, как Сам Христос. Как воскресший Иисус явился ученикам, чтобы вверить им дело благовестия, так и в этом уникальном и особенном опыте воскресший Иисус явился Савлу и поручил ему аналогичную миссию. У Бога нет любимчиков, Он использует дарования всех и каждого, дабы принести Свой замысел любви в любое место, на край земли. Как и в случае с Павлом, Господь просит нас смотреть вместе с Ним в будущее; Он с великим милосердием терпеливо исправляет нас, если мы используем дарованные способности не по назначению.