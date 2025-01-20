Литургические чтения: 24 ЯНВАРЯ. Св. Франциск Сальский, епископ

«Иисус пришел принести в мир Божью любовь, и Он желает делать это в духе общения и братства. Для этого Он сразу собрал общину учеников, общину миссионеров. Все должны быть миссионерами, все могут услышать этот призыв Иисуса идти и возвещать Царство!» (Папа Франциск, Angelus, 7.07.2013).

«Если я ошибаюсь, то скорее из-за излишней доброты, чем из-за излишней суровости». В этих словах Франциска Сальского кроется секрет той симпатии, которую он вызывал у своих современников. Считающийся отцом современной духовности, он был епископом Женевы и сооснователем женского Ордена посещения Пресвятой Девы Марии (Ordo Visitationis Mariae, OVM). Он вдохновлял святого Иоанна Боско. Франциск Сальский родился 21 августа 1567 года в Торенс-Глиэре, Франция, в старинной и знатной семье из Буази в Савойе. Юноша учился в лучших колледжах Франции, затем последовал желанию отца, мечтавшего видеть его преуспевающим юристом, и отправился изучать право в Падуанский университет. Здесь же он начал интересоваться теологией и почувствовал в сердце призвание священника. После окончания университета, получив высшие баллы, он поступил в адвокатуру, но теперь его главная мечта – стать священником, даже ценой разочарования в ожиданиях отца. В возрасте 26 лет он был рукоположен в сан священника. На посту протоиерея кафедрального собора Женевы он с большой самоотдачей трудился в винограднике Господнем. Во время разгула кальвинизма он вызвался возвещать Благую весть в регионе Шабле. Проповедуя, он стремился к диалогу, но находил перед собой закрытые двери. Святой терпел холод, голод, ночевал в ночлежках, терпел оскорбления и угрозы. Тогда он приступил к глубокому изучению доктрины Кальвина, чтобы хорошо понять ее и яснее объяснять различия с католическим вероучением. Вместо того чтобы прибегать лишь к проповедям и богословским диспутам, он находил всевозможные способы публиковать, расклеивать в общественных местах или оставлять листы и плакаты от двери к двери, чтобы разъяснить отдельные истины веры. Именно поэтому его считают покровителем журналистов. Святой великолепно пользовался пером, его манера выражать мысли была спокойна; он предпочитал дружбу, преодолевающую разногласия. Спустя время более чем скромные результаты сменились многочисленными обращениями. Будучи епископом, он написал более двух тысяч писем и несколько книг, в том числе «Введение в благочестивую жизнь» и «Трактат о любви к Богу». В 1610 году вместе с баронессой Жанной Франсуазой де Шанталь, с которой его связывала духовная дружба, он основал Орден посещения Пресвятой Девы Марии. Святой скончался в Лионе 28 декабря 1622 года.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Евр 8,6-13

Братья: Сей Первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, который утверждён на лучших обетованиях. Ибо, если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать места другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской: потому что они не пребыли в том завете Моём, и Я пренебрёг их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут знать Меня. Потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более». Говоря: «новый», показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к уничтожению.

Толкование

Автор Послания к Евреям подчеркивает превосходство Иисуса по сравнению с предшественниками: «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать места другому». Новый завет был открыт Иисусом, о чем мы вспоминаем во время евхаристического празднования: «Это есть чаша крови Моей нового и вечного завета». Ветхий завет, заключенный на Синае, устарел, потому что люди не послушались. Однако Бог не отступил: Он открыл и скрепил в Иисусе новый, вечный завет. Новизна заключается в том, что Бог Сам стал человеком в Христе, вложив Свой закон в сердце каждого человека. Поэтому Иисус является единственным посредником нового завета, через которого прощаются все грехи. Грех – искать других посредников, ибо они ведут по другому пути и уводят прочь от спасения. Иисус – наш единственный Господь, потому что Он – наш единственный Спаситель.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 3,13-19

В то время: Иисус взошёл на гору, и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов: поставил Симона, нарекши ему имя Пётр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть «сыны громовы», Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита и Иуду Искариотского, который и предал Его.

Толкование

Евангельский отрывок начинается с того, что Христос покидает толпу, поднимаясь на гору: чтобы сосредоточиться, необходимо отойти от всех. В этом контексте уединения Господь призывает «к Себе, кого Сам хотел». Поэтому первая задача ученика – «быть с Ним», а затем идти на проповедь. В этих нескольких словах мы находим своего рода указания и для нашей жизни. Недостаточно просто идти или служить, если сначала не «быть с Ним». Напротив, «идти» требует, чтобы мы начали с пребывания с Господом, иначе мы будем приносить другим самих себя, но не Благую весть о Божьей любви. Мы сможем преодолевать жизненные невзгоды в той мере, в какой будем стоять на молитве, ибо помощь приходит лишь от Господа. За именем, которым Иисус называет каждого из двенадцати избранных апостолов, стоит личная, семейная, рабочая история. Христа интересует не столько то, откуда мы родом или что мы сделали, сколько то, готовы ли мы пребывать с Ним и всецело уповать на Него. Господь призывает уважать свободу каждого: так он поступил и с Иудой, который предал Его.