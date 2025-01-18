Литургические чтения: 23 ЯНВАРЯ. Четверг II рядовой недели

«Иисуса всегда сопровождала толпа, но Он видел в ней каждого человека. Он смотрит на всех, но видит каждого из нас, наши проблемы и радости, все, чем полна наша жизнь. Мы идем по пути веры, устремив взор на Иисуса, изумляясь, что Сам Иисус смотрит на каждого из нас» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы, 31.01.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Евр 7,25-8,6

Братья: Иисус может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделённый от грешников и превознесённый выше небес, Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа; ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, поставило Сына, на веки совершенного. Главное же в том, о чём говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв; а потому нужно было, чтобы и Сей также имел, что принести. Если бы Он оставался на земле, то не был бы и священником; потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: «смотри», сказано, «сделай всё по образу, показанному тебе на горе». Но Сей Первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, который утверждён на лучших обетованиях.

Толкование

Автор Послания к Евреям продолжает объяснять разницу между священниками и Первосвященником Иисусом. В то время как другие должны приносить Богу жертвы сначала за себя, а потом за других, Христос принес Небесному Отцу всего Себя раз и навсегда и теперь восседает одесную Его, ходатайствуя за нас. Сегодня мы рискуем последовать за ложными пророками, обещающими продлить земную жизнь и дать здоровье, забывая о том, что лишь Иисус является самым истинным, самым радикальным, самым прекрасным ответом, которого ждет сердце человека; пока мы не упокоимся в Нем, наше сердце будет подобно страннику, ищущему мира. От нас зависит принять страстное свидетельство автора послания и позволить вести себя за руку, чтобы и мы смогли воплотить в жизнь слова Псалма: «Вот, иду я, Боже, исполнить Твою волю... всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал», Господи Иисусе, Ты уже победил все: «Велик Господь!».

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 3,7-12

В то время: Иисус с учениками Своими удалился к морю; и за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве. И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка, по причине многолюдства, дабы не теснили Его. Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его. И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: Ты – Сын Божий. Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным.

Толкование

Огромная толпа, услышав об исцелениях, совершаемых Иисусом, пыталась прикоснуться к Учителю. Поэтому Он «сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка, по причине многолюдства, дабы не теснили Его». В этой толпе есть нечистые духи, которые, увидев Иисуса, падали пред Ним ниц и кричали: «Ты – Сын Божий». Но Христос строго запрещал им, давая понять, что недостаточно говорить устами, если сердце не любит. Нечистые духи намерены не свидетельствовать о Нем, а сеять хаос, желая сделать Его популярным царем на волне изумительных чудес, а не через смерть на Кресте! Иисус предостерегает учеников от риска искать одобрения людей, упустив из виду Учителя. Ведь Господь призвал нас следовать за Ним до конца и принимать сопряженные с этим трудности вплоть до креста.