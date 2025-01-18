Литургические чтения: 22 ЯНВАРЯ. Среда II рядовой недели

«Не выступая открыто против зла, мы тем самым молчаливо потакаем ему. Нужно пресекать распространение зла; обычно это происходит там, где не хватает смелых христиан, противостоящих ему добром, ‘ходящих в любви’, по увещанию св. Павла» (Папа Франциск, Angelus 12.08.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Евр 7,1-3.15-17

Братья: Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. И это ещё яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстаёт Священник иной, Который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Ибо засвидетельствовано: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека».

Толкование

Текст Послания к Евреям подходит к самой сути. Сегодня описываются черты Мелхиседека («Царя правды»): он также является царем Салима, то есть «царем мира». Этот монарх упоминается здесь потому, что является прообразом, предвосхищением Иисуса, нашего единственного и неповторимого первосвященника: «Клялся Господь, и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека», – поется в сегодняшнем псалме. Это выражение дает понять, что Иисус – священник иного рода: Он стал таковым не по решению людей или некой «касты», а по воле Самого Бога. Он живет вечно, без всякого срока: в этом и заключается новизна Иисуса, именно это и делает Его уникальным. Поэтому, как уже отмечалось в последние дни, мы призваны обратиться к Господу Иисусу, прекрасно понимая, что в Нем мы обретем то, что ищем, ибо лишь в Нем – наше спасение.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 3,1-6

В то время: Иисус пришёл опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину. А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул; и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его.

Толкование

В синагоге человек с иссохшей рукой ждет исцеления, а в это время фарисеи наблюдают, чтобы поймать Иисуса на месте преступления и обвинить. По мнению фарисеев, в субботу человек обязан отдыхать, ибо Всевышний отдыхал после сотворения мира. Иисус же призывает обратиться к глубинной причине смысла и ценности этого дня. Он задает вопрос: «Должно ли в субботу добро делать, или зло делать? Душу спасти, или погубить?». Фарисеи в замешательстве. Христос заявляет, что суббота – это особый день, когда человек вспоминает о своем сыновнем достоинстве, когда ему предлагается беречь эту истину. Конечно, суббота должна воздавать славу Богу, но не следует забывать, что слава Божья – это живой человек! Помогать человеку – значит воздавать славу Богу, ибо единственное правило, которое нам остается, – это правило милосердия: «Протяни руку твою»... и рука его исцелилась. А мы, воздаем ли мы славу Богу, любя своего ближнего?