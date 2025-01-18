Литургические чтения: 21 ЯНВАРЯ. Вторник II рядовой недели

«Соблюдая закон, фарисеи пренебрегали справедливостью. Соблюдая закон, они пренебрегали любовью. Путь, которому учит Иисус, полностью противоположен пути законоучителей. Этот путь от любви к справедливости ведет к Богу, ко встрече с Иисусом, а другой путь – привязанности к закону, к букве закона – ведет к закрытости и эгоизму» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 31.10.2014).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Евр 6,10-20

Братья: Не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца; дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою, говоря: «истинно благословляя благословлю тебя, и размножая размножу тебя». И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твёрдое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошёл Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека.

Толкование

Община, к которой обращается автор этого послания, переживает кризис. Поэтому он пытается призвать верующих не падать духом, не сдаваться, не позволять лени и унынию овладевать ими. Недостаточно начать гонку, если не поддерживать ее темп: мы призваны хранить дар надежды, поддерживать в себе желание стремиться к небесам, куда Господь отправился раньше нас, чтобы приготовить для нас место. Поэтому не будем довольствоваться тем, что сделано: то, что сделано, уже хорошо, но мы должны постоянно стремиться делать все, что в наших силах, ибо Господь верен Своим обетованиям. Авраам, наш отец по вере, начал с обещания. И ничего больше. Так давайте же учиться у него и уважать Божьи времена, которые не являются нашими временами: важно то, что Бог верен и всегда исполняет Свои обещания. В этом наша сила.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 2,23-28

Случилось Господу в субботу проходить засеянными полями; и ученики Его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали Ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать? Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошёл он в дом Божий, при первосвященнике Авиафаре, и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы; посему Сын Человеческий есть господин и субботы.

Толкование

Вчера Евангелие рассказывало о спорах вокруг поста, сегодня – о нарушении субботы учениками, растиравшими в руках спелые колосья пшеницы: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?». Закон, поясняет Иисус, – это «инструмент», помогающий людям жить лучше: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Бесспорно, закон дает его исполнителям больше душевного спокойствия, потому что они просто делают то, что он от них требует, и чувствуют себя прекрасно. С другой стороны, Иисус помогает понять, что посреди повседневных дел нужно помнить главное: важен не столько закон, сколько Сам Господь Иисус, к Которому закон ведет вас. Христос пришел не для того, чтобы отменить закон, но чтобы привести его в исполнение, придать ему должную ценность. Когда верующий живет в благочестии, это означает, что Божественный закон находится у него «внутри» и говорит с ним из глубины сердца. Таким образом появляется прозорливое духовное различение, и в каждой жизненной ситуации Христос направляет человека изнутри. Если мы любим Бога, Он становится для нас нормой всей жизни, и любое бремя становится легким. Побуждением к соблюдению Закона, по сути, является любовь Самого небесного Законодателя.