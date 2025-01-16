Литургические чтения: 20 ЯНВАРЯ. Понедельник II рядовой недели

«Пост, угодный Господу, заключается в заботе о жизни брата, в том, чтобы делиться хлебом с голодными, заботиться о больных, стариках, о тех, кто не может дать ничего взамен: это и есть пост, угодный Господу» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 07.03.2014).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Евр 5,1-10

Всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающимся; потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя»; как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принёс молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Своё благоговение. Хотя Он и Сын, однако страданиями научился послушанию; и, исполнившись совершенства, сделался для всех послушных Ему источником спасения вечного, быв наречён от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека.

Толкование

В отрывке из Послания к Евреям продолжается размышления о характерных чертах первосвященника. Этот служитель взят из среды людей и не должен забывать, из какого «теста он сделан»; будучи облечен в немощи, он избран для прославления Бога. Однако теперь единственный истинный первосвященник – Иисус: «Ты сын Мой, Я ныне родил Тебя». Христос возносил молитвы и прошения со слезами и сильными воплями к Могущему избавить Его, и был услышан «за Свое благоволение». Через Него каждый человек может обрести спасение. Сегодня Иисус пребывает одесную Небесного Отца и продолжает ходатайствовать за нас, вознося к Всевышнему наши молитвы, прошения, слезы и вопли. Наше упование – это молитва, угодная Богу, ибо все совершается через Него и во имя Его. Предадим все в руки Иисуса: Он знает нас и прекрасно понимает.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 2,18-22

В то время: Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Иисусу и говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених; и тогда будут поститься, в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небелёной ткани: иначе вновь пришитое отдерёт от старого, и дыра будет ещё хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвёт мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые.

Толкование

Мы уже видели, что поступки Иисуса часто вызывают критику у сторонних наблюдателей: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся?». Но знают ли фарисеи, почему нужно поститься: как и в прошлом, так и сегодня чаще всего критикуют не столько из-за того, что человек делает или не делает что-то конкретное, сколько из-за того, что он позволяет себе отступать от постулата «так делают все» или «так нужно делать». Таким образом, фарисеи возмущены тем, что Иисус делает что-то не так, как они! Однако правило не является самоцелью: пост нужен не для того, чтобы угодить Богу, а чтобы очистить в сердце место для встречи с Ним. Ветхозаветные пророки призывали людей готовиться к встрече с Женихом постами и молитвами, но теперь, когда Жених присутствует, зачем поститься? «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених?» – спрашивает Иисус. Недостаточно соблюдать внешнее правило, важно понимать его цель: правило создано для человека, а не человек для правила!