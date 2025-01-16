Литургические чтения: 19 ЯНВАРЯ. II рядовое воскресенье

«В Кане ученики Иисуса становятся Его семьей, и в Кане рождается вера Церкви. Мы все приглашены на этот брак, потому что в новом вине больше нет недостатка» (Папа Франциск, Общая аудиенция 08.06.2016).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 62,1-5

Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдёт, как свет, правда его, и спасение его – как горящий светильник. И увидят народы правду твою и все цари – славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего. Не будут уже называть тебя «оставленным», и землю твою не будут более называть «пустынею», но будут называть тебя: «Моё благоволение к нему», а землю твою – «замужнею», ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой.

Толкование

Вернувшийся из вавилонского изгнания народ падает духом, ибо видит любимый Иерусалим разрушенным. На этом фоне звучит слово Исаии: «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдёт, как свет, правда его, и спасение его – как горящий светильник». Пророк помогает соотечественникам заглянуть дальше, устремить сердца за пределы зримых руин, ибо Иерусалим больше не будет «оставленным», не будет пустыней, но будет называться «Мое благоволение к нему». Исаия указывает на Бога как на жениха Иерусалима, называя новообретенную землю невестой человечества. Этот чудесный опыт запечатлен в радостных и хвалебных словах псалма: «Возвещайте всем народам чудеса Господни». Возможно, мы тоже удручены и разочарованы тем, что земля не такая, какой бы нам хотелось ее видеть… Нужно облечься в надежду, искать Божью волю, твёрдо уповая на спасительный промысел Бога, живя по Его заповедям, любя Христа и ближнего, помогая нуждающимся делами и молитвой. Рассвет новых времен зависит и от каждого из нас.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 12,4-11

Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий всё во всех. Но каждому даётся проявление Духа на пользу: одному даётся Духом слово мудрости; другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно.

Толкование

Апостол Павел свидетельствует: первым христианам было трудно понять (как и нам сегодня), что дары, полученные каждым, необходимо использовать на благо всех. Никто не является более или менее важным в общине, но каждый получил собственную задачу для созидания единой общины. Один есть Святой Дух, напоминает Павел, и каждого Он будет вести ради общего блага. Как напоминает святой Кирилл Иерусалимский, Святой Дух подобен воде: «Одно действие эта вода производит в пальме, другое – в виноградной лозе, и так во всем... Ибо дождь не сходит по-разному, не изменяет себя, но приспосабливается к нуждам тех существ, которые его принимают... Так и Святой Дух, хотя Он один и тот же, ... распределяет благодать каждому по его воле», реализуя тем самым слова святого Павла: «Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно».

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 2,1-12

В то время: Был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? ещё не пришёл час Мой. Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две или три меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их доверху. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, – а он не знал, откуда это вино; знали только служители, почерпавшие воду, – тогда распорядитель зовёт жениха и говорит ему: всякий человек подаёт сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберёг доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его. После сего пришёл Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его; и там пробыли немного дней.

Толкование

Заря новых времен, возвещенная пророком Исайей в первом чтении, освещает брачный пир в Кане Галилейской. Свет исходит от Иисуса, Жениха человечества. Несколько деталей: Пресвятая Дева Мария понимает, что у пригласившей их пары заканчивается вино, и произносит слова, ставшие своего рода завещанием: «Что скажет Он вам, то сделайте». В этом случае в жизни всегда будет радость. Иисус и есть это «новое вино», истинный праздник жизни. Тот, кто доверяет Иисусу – как того требуют слова Марии, – всегда будет видеть, как вода повседневной рутины превращается в вино радости, праздника и полноты жизни. Вино в Кане Галилейской является лишь знаком, предвкушением будущей Евхаристии и того, что ожидает верующих в Христа на небесах. Сегодня Иисус говорит каждому: «Вопросы, которыми ты живешь в своем сердце, прекрасны, только Я – истинный ответ. Если ты хочешь быть по-настоящему свободным и счастливым, целиком доверься Мне».