Литургические чтения: 18 ЯНВАРЯ. Суббота I рядовой недели

«Законоучители возмущены тем, что Иисус ест и пьет с мытарями и грешниками; они считают, что таким образом Он Сам становится нечистым. Иисус говорит им: ‘Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы’. Милость Божия ищет всех, прощает всех. От нас требуется лишь одно: сказать ‘да, помоги мне’. Только это» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 21.09.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Евр 4,12-16

Братья: Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но всё обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчёт. Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твёрдо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушён во всём, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.

Толкование

Слово Божье – не музейный экспонат, убранный в дальний пыльный угол: оно настолько живо и действенно, что даже «острее всякого меча». Если и можно что-то скрыть от людей, то только не от Бога. Слово Божье есть дух и жизнь; оно совершенно, оно освежает душу, его повеления радуют сердце. Ибо там, где есть страх, Слово вселяет мужество; где есть стыд, оно вселяет уверенность; где есть тьма, оно приносит свет. Ничто не остается скрытым. Однако это не должно внушать страх или стыд, потому что, как говорится далее, Иисус предстает перед нами не как судья, а как Первосвященник. Полностью приняв нашу человеческую природу, кроме греха, Он точно знает, что мы чувствуем, о чем думаем, как боремся и страдаем. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 2,13-17

В то время: Вышел Иисус опять к морю; и весь народ пошёл к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, встав, последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с Ним и ученики Его и многие мытари и грешники: ибо много их было, и они следовали за Ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: как это Он ест и пьёт с мытарями и грешниками? Услышав сие, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию.

Толкование

На Своем пути Иисус видит Левия (будущего апостола и евангелиста Матфея) у сбора пошлин: тот работает на римлян, поэтому люди к нему плохо относятся. Однако Иисус не обращает на это внимания и говорит мытарю: «“Иди за Мной”. И он встал и пошел за Ним». Левий сопровождает Иисуса в свой дом. Скандал! Иисус вкушает трапезу с грешниками! Всякий раз, когда Господь совершает подобный поступок, это вызывает возмущение у благонамеренных людей, у тех, кто свел религию к своего рода шкале совершенства, и не желал видеть в ней опыт милосердной любви. Иисус не ждет, пока человек в корне изменит свою жизнь, чтобы следовать за Ним, но приглашает его следовать за Ним, чтобы затем дать ему силы изменить свою жизнь! Так Христос поступает с каждым из нас: Он зовет нас со всеми нашими слабостями и недостатками, и приглашает встать на путь спасения. Он зовет нас не потому, что мы совершенны, никогда не грешим или у нас «все в порядке», а потому, что безгранично Он любит нас. За каждого Иисус готов заплатить лично. И Он это сделал!