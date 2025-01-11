Литургические чтения: 17 ЯНВАРЯ. Св. Антоний, авва

«Да сподобит нас Господь возрастать в вере, дабы мы поступали как те, кто, слушая Иисуса и видя Его деяния, изумлялись и прославляли Бога» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 15.01.2016).

Святой Антоний родился около 251 года в деревне Кома (в Египте) в семье зажиточных земледельцев. В возрасте 18-20 лет они осиротел, оставшись с младшей сестрой. Ему досталось богатое поместье, которым нужно было управлять. Однажды он услышал слова Иисуса, обращенные в Евангелии к богатому юноше: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф 19,21). Антоний был настолько впечатлен, что решил оставить все: продал имущество, доверил сестру общине девственниц и, поселившись в лачуге, начал жизнь аскета: его дни были наполнены работой и молитвой. Он испытывал свет и внутреннюю радость, чувствовал себя свободным от мира сего и наслаждался словами Священного Писания. Через несколько лет наступили первые испытания, лукавый всячески пытался искушать его. В душу святого начали закрадываться мучительные сомнения: не является ли уединенный образ жизни экстравагантной странностью? Не было ли эгоизмом оставить сестру на попечение чужих людей? К тому же, если Бог дает возможность создать семью, зачем жить одному? Инстинкт плоти и привязанность к материальным благам, которые Антоний, казалось бы, поборол, вернулись с еще большей силой. Тогда отшельник обратился за помощью к другим подвижникам, которые его ободрили. Он продал свою лачугу и небольшой участок земли, раздал вырученные деньги беднякам и укрылся в древней гробнице в окрестностях близлежащей деревни. «Каждый день, – рассказывает св. Афанасий, – он старался показать себя таким, каким он должен предстать перед Богом: чистым сердцем и готовым повиноваться Его воле и ничьей другой». Через некоторое время Антоний столкнулся с периодом ужасной духовной тьмы: чувствовал себя несчастным заблуждающимся и считал, что Бог оставил его. Однако святой сумел преодолеть и это тяжкое время, ежедневно исполняя волю Божью. В конце концов свет Христа полностью объял его. «Где же Ты был? – спросил Иисуса Антоний. – Почему Ты не явился с самого начала, дабы положить конец моим страданиям?». В ответ он услышал: «Антоний, Я был здесь с тобой и был свидетелем твоей борьбы...».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Евр 4,1-5.11

Братья: Будем опасаться, чтобы, когда ещё остаётся обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не растворённое верою слышавших. А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал: «Я поклялся в гневе Моём, что они не войдут в покой Мой», хотя дела Его были совершены ещё в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так: «и почил Бог в день седьмой от всех дел Своих». И ещё здесь: «не войдут в покой Мой». Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность.

Толкование

В начале рядового времени продолжается чтение Послания к Евреям. В эти дни нам было предложено обратить взор на Иисуса, нашего Господа и Спасителя; Он стал одним из нас ради нас; Он достоин веры, то есть надежен и милосерден; Его Слово верно, поэтому Он достоин; не будем ожесточать наши сердца, говорили мы вчера. Сегодня нам предлагается сделать еще один шаг вперед, стремясь к желанной цели: мы приглашены к участию в «Божьем покое». И речь идет не только об отдыхе седьмого дня (воскресенья). В этом чтении есть указание на более широкий, небесный покой, где Иисус восседает одесную Отца. Здесь нас ждут вовсе не по нашим заслугам, а лишь благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа. Именно к этой цели мы призваны стремиться.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 2,1-12

Через несколько дней опять пришёл Иисус в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав её, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче? сказать ли расслабленному: «прощаются тебе грехи»? или сказать: «встань, возьми свою постель и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – говорит расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали.

Толкование

Иисус возвращается в Капернаум, и перед домом, где Он находится, собирается большая толпа: «И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; <…> раскрыли кровлю дома, и спустили постель, на которой лежал расслабленный». Увидев это, Иисус говорит: «Чадо! Прощаются тебе грехи твои». Он не попросил ни документов, ни отчета о духовной жизни – ничего. Он простил, вызвав возмущение сидевших там книжников: «Что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?». В то время как Иисус высвобождает в больном новые силы, книжники тратят время на бесплодные споры, на что Иисус повторяет расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Физическое исцеление – лишь знак того, что Иисус может сделать внутри. Видя это чудо исцеления, можно принимать его либо с негодованием, как это сделали книжники, либо с изумлением, как окружавшая Иисуса толпа: все зависит от отношения к Иисусу.