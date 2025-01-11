Литургические чтения: 16 ЯНВАРЯ. Четверг I рядовой недели

«Каждый раз, когда мы приступаем к Таинству Примирения с сокрушенным сердцем, Господь говорит: “Хочу, очистись!”. Сколько же в этом радости! Так проказа греха исчезает, и мы возвращаемся к сыновним отношениям с Богом, в общение с Ним» (Папа Франциск, Angelus 11.02.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Евр 3,7-14

Братья: Как говорит Дух Святой, «ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и видели дела Мои сорок лет. Посему Я вознегодовал на оный род, и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей Моих; посему Я поклялся во гневе Моём, что они не войдут в покой Мой». Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твёрдо сохраним до конца.

Толкование

Цитируя Псалом 94, автор Послания к Евреям напоминает о ропоте израильского народа в пустыне, который, «хотя и видел» чудеса Господа, отказывался слушать Его. Нас, христиан, тоже подстерегает опасность не слушать Слово Божье. Пусть, столкнувшись с чудесами Божьими, мы всегда будем замечать Его благое присутствие и спасительный промысл. Нужно задаваться вопросом, пребываем ли мы с Богом или нет. Он непрестанно верен, это мы не верны! Вот почему слова псалма призывают к молитве: «Услышим глас Твой, Господи. Ты – наш Бог, и мы – народ паствы Твоей и овцы руки Твоей. Не ожесточим сердца нашего».

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 1,40-45

В то время: Приходит к Иисусу прокажённый и, умоляя Его и падая пред Ним на колени, говорит Ему: если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись над ним, простёр руку, коснулся его и сказал ему: хочу, очистись. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его, и сказал ему: смотри, никому ничего не говори; но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твоё, что повелел Моисей, во свидетельство им. А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных. И приходили к Нему отовсюду.

Толкование

После исцеления больных и уединения в молитве, описанного во вчерашнем Евангелии, Господь снова отправляется в путь, навстречу нашим слабостям и немощам. Прокаженный, нарушая Закон, подходит к Нему и говорит: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, также нарушая Закон, прикасается к больному и говорит: «Хочу, очистись». И снова Господь преодолевает любовью предписание Закона. Своим прикосновением Он являет близость и солидарность, Своими словами дарует надежду. Это евангельское чтение учит смотреть на жизнь взглядом Бога: быть внимательными к ближним, замечать их невзгоды и протягивать руку помощи. На самом деле, очень легко любить словами, но очень трудно – конкретными делами! Господь дал нам пример для подражания: как Он поступал с нами, так и мы должны поступать с другими.