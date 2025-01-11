Литургические чтения: 15 ЯНВАРЯ. Среда I рядовой недели

«Исцеляющая сила Иисуса не встречает сопротивления; исцелённый возвращается к нормальной жизни, сразу же думая о других, а не о себе – и это немаловажно; это знак истинного здоровья». (Папа Франциск, Angelus 07.02.2021).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Евр 2,14-18

Как дети причастны плоти и крови, то и Бог также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово. Посему Он должен был во всём уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушён, то может и искушаемым помочь.

Толкование

В эти дни первые литургические чтения предлагают внимать Посланию к Евреям, и оно помогает навести некоторый порядок в нашей духовной жизни. Мы поняли, что на протяжении истории Бог обращался к людям по-разному и наконец сказал окончательное слово через Иисуса, нашего Спасителя; Господь превыше всех, ибо Он стал единым целым со всеми. Безгрешный Иисус взял на Себя все последствия человеческого греха, вплоть до того, что отдал ради нас собственную жизнь. Это не поражение, а победа над смертью изнутри, открывающая путь на небеса. Вот почему автор Послания указывает, что Иисус – «верный». Иными словами, Он заслуживает доверия или, как напоминает стих из Псалма, верен Своему завету, Своему обетованию. Во-вторых, Он «милосерден», ибо тщательно заботится о сынах Авраама, то есть о нас, бедных созданиях. Чтобы уподобить нас Себе, Он Сам уподобился нам! Поэтому люди не должны падать духом, видя собственные слабости: во Христе все преодолимо. Лишь от нас зависит, насколько мы будем доверять и полагаться на Него, возрастая в духовной зрелости.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 1,29-39

В то время: Выйдя из синагоги, Иисус пришёл в дом Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном. Тёща же Симонова лежала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней. Подойдя, Он поднял её, взяв её за руку; и горячка тотчас оставила её, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел; и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за Ним. И, найдя Его, говорят Ему: все ищут Тебя. Он говорит им: пойдём в ближние селения и города, чтобы Мне и там проповедовать; ибо Я для того пришёл. И Он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов.

Толкование

Два дня назад мы встретили Иисуса на берегу озера, вчера – в синагоге. Сегодня же Евангелие говорит, что «выйдя из синагоги, Иисус пришёл в дом Симона и Андрея». Размышляя над первой неделей публичной жизни Иисуса, мы видим, что Господь принимает близко к сердцу каждую ситуацию: «Тёща же Симонова лежала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней. Подойдя, Он поднял её, взяв её за руку; и горячка тотчас оставила её, и она стала служить им». Такова характерная черта Иисуса – быть близким, не отворачиваться от человеческих слабостей. Как Господь поступил с тещей Симона, Он поступает и с нами, помогая подняться и исцелиться от недугов души и тела. Лишь благодаря Иисусу Христу мы обретаем способность снова двигаться и глубоко осознать, что без служения Богу и ближним жизнь лишается смысла.