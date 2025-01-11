Литургические чтения: 14 ЯНВАРЯ. Вторник I рядовой недели

«Проповедь Христа предназначена для победы над злом, присутствующим в человечестве и в мире. Слово Иисуса направлено прямо против царства Сатаны: Слово Божье повергает лукавого в кризис и заставляет отступить, изгоняя из мира. По повелению Господа одержимый освобождается и превращается в нового человека» (Папа Франциск, Angelus 31.01.2021).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Евр 2,5-12

Не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим; напротив некто негде засвидетельствовал, говоря: «что значит человек, что Ты помнишь его? или сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук Твоих; всё покорил под ноги его». Когда же покорил ему всё, то не оставил ничего непокорённым ему. Ныне же ещё не видим, чтобы всё было ему покорено; но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого всё и от Которого всё, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Ибо и освящающий и освящаемые, все – от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братиями, говоря: «возвещу имя Твоё братиям Моим, посреди церкви воспою Тебя».

Толкование

Господь Иисус сжалился над грешным человечеством и пожелал вывести его из состояния упадка. Господь увенчан славой и честью, потому что был распят и умер ради спасения каждого из нас. Поэтому Крест Голгофы представляет собой перекресток, через который Иисус открыл нам путь на небо, где Он теперь восседает одесную Отца. Без креста нет спасения. Порой мы не понимаем, на что и на кого рассчитывать, и возникает соблазн поставить кого-то выше всего, когда Бог уже поставил Иисуса выше всего. Нам предстоит вернуться к главному, к пребыванию с Господом Иисусом. Он сделал Себя солидарным с нами, умер на Кресте и открыл путь на небеса, где вместе с Ним мы вкусим вечную радость.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 1,21-28

В городе Капернаум, в субботу вошёл Иисус в синагогу и учил. И дивились Его учению; ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришёл погубить нас. Знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий. Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него. Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему? И скоро разошлась о Нём молва по всей окрестности в Галилее.

Толкование

Вчера мы встретили Иисуса на берегу озера, где Он трудился и работал. Сегодня Он входит в синагогу, где начинает наставлять: народ изумлен, ибо Иисус учит с властью. Соотечественники удивляются не потому, что Он учит чему-то новому, а потому, как Он все объясняет; потому что Его слово сопровождается конкретным действием. Христос убедителен, в отличие от книжников, которые говорят больше «по должности», чем по убеждению; чтобы ужиться со всеми, они до такой степени выхолостили слово Закона, что даже нечистые духи живут спокойно. Слово Иисуса Христа – это Слово свыше, оно достигает самой глубины сердца и уничтожает все, что от лукавого. Порой и в наших церквях Слово Божье заменяется словом человеческим; подобное происходит и в наших сердцах, когда мы «приручаем» Слово Евангелия, беря то, что нам удобно, и забывая об остальном: так сорняки живут в почве сердца без помех. Поэтому хорошо и полезно, что Евангелие нарушает наш покой: только Бог есть Слово истины, и Его истина нас освобождает.