Литургические чтения: 13 ЯНВАРЯ. Понедельник I рядовой недели

«В Евангелии мы видим, как ответили Симон, Андрей, Иаков и Иоанн: они были зрелыми людьми, у них была работа – они были рыбаками, у них была семья... Однако, когда Иисус прошел мимо и позвал их, ‘они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним’. Будем же внимательны, дабы не получилось так, что, когда будет проходить Иисус, мы Его не примем» (Папа Франциск, Angelus 24.01.2021).

РЯДОВОЕ ВРЕМЯ

Слово «рядовое» может ввести в заблуждение, как будто оно указывает на контраст с экстраординарным характером празднования тайны воплощения, смерти и воскресения Иисуса. Каждое воскресенье в году, как еженедельное празднование Пасхи Господней, само по себе имеет неизмеримую ценность. Рядовое время развивает пасхальную тайну постепенно и глубоко, с более естественным ритмом, чем другие литургические времена, содержание которых иногда сосредоточено на определенных темах. Оно расширяет и дает понимание тайны спасения, прослеживая земную жизнь Иисуса через повествование Евангелий. Чтение синоптических Евангелий предлагает глубокое воспитание в вере, основанное на богословии исторической истории Иисуса, представленной в рассказах отдельных евангелистов: Матфея – в год «А», Марка – в год «В», Луки – в год «С». Евангелие от Иоанна всегда читается на Пасху и используется в другие литургические периоды, такие как Адвент, Рождество и Великий пост.

Чтобы следовать за Христом, нет необходимости совершать необычные поступки, но необходимо сделать обычное необычным даже с помощью маленьких жестов любви везде, где Господь призывает нас жить и работать.

Рядовое время начинается в понедельник после воскресенья Крещения Иисуса и длится до Пепельной среды. Оно прерывается началом Великого поста, а затем возобновляется в понедельник после воскресенья Пятидесятницы, завершающего Пасхальное время. Литургический цвет рядового времени – зеленый. Во время праздников и во все воскресенья произносится гимн «Слава в вышних Богу» и читается Символ веры.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Евр 1,1-6

Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа всё словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную величия на высоте, будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя»? И ещё: «Я буду Ему Отцом, и Он будет Мне Сыном»? Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: «и да поклонятся Ему все Ангелы Божии».

Толкование

Сегодняшний отрывок напоминает нам о том, что Бог много раз говорил на протяжении истории через пророков и, в конце концов, поставил Иисуса по Свою десницу, чтобы указать на центральную роль Господа в истории спасения. Наша вера основана исключительно на Иисусе Христе, нашем Господе и Спасителе. Взлеты и падения мыслей и чувств свойственны каждому; важно помнить, для Кого мы живем и действуем, Кто есть Иисус, наш Господь. Он ведет к вечному спасению, придавая истинный смысл нашей жизни.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 1,14-20

После того, как предан был Иоанн, пришёл Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие; покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море; ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним. И, пройдя оттуда немного, Он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети; и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за Ним.

Толкование

Отрывок из Евангелия подтверждает первое чтение. Прежде всего, Господь является после ареста Иоанна Крестителя: «После того, как предан был Иоанн, пришёл Иисус в Галилею, проповедуя». Этот решение Иисуса говорит о том, что Он не боится занять место в истории, хотя и знает, что столкнется с трудностями. Во-вторых, Христос входит в историю человечества, приглашая людей войти в Его историю: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие; покайтесь и веруйте в Евангелие». Нет другого времени ждать, есть только вопрос присоединения или нет; согласия войти в Его логику или остаться исключенным из нее; рассуждения и действия, как Он; веры в то, что Его Слово, Его Евангелие – это действительно Благая весть, которую ждали Симон и Андрей: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним». Рыбаки, призванные первыми, поняли, что их Учитель – самый правдивый ответ на самые глубокие вопросы сердца. Верим ли мы, что Евангелие – это единственный ответ на жажду нашего сердца? Убеждены ли мы в этом? Если да, то последуем и мы за Иисусом.