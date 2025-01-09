Литургические чтения: 12 ЯНВАРЯ. Крещение Господне

«Святой Дух, полученный впервые в день Таинства Крещения, открывает наши сердца к Истине во всей ее полноте. Святой Дух ведет нашу жизнь на ответственный и радостный путь любви и солидарности с братьями и сестрами. Святой Дух дарует нежность Божественного прощения, пронизывает непобедимой силой Отчего милосердия и наполняет духовной радостью» (Папа Франциск, Angelus 10.01.2016).

Праздник Крещения Господня завершает рождественский период, напоминая верующим об их рождении как детей Божьих. Вспомнить об этом помогают определенные знаки, например, обряд воскресного окропления святой водой в начале Мессы или проповедь и катехизическое наставление на крещальные темы и символы. Отцы Церкви утверждали, что Иисус, сойдя в воды Иордана, освятил воды всех баптистериев. Как заметил Папа Римский Бенедикт XVI, крещение Иисуса вписано в логику смирения и солидарности: «Это жест Того, Кто возжелал стать одним из нас во всем и действительно стоит в одном ряду с грешниками; будучи безгрешным, Он позволяет относиться к Себе как к грешнику (2 Кор 5, 21), Он возлагает на Свои плечи бремя вины всего человечества, в том числе и нашей вины».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 40,1-5.9-11

Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего: в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть; ибо уста Господни изрекли это. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш! Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его. Как пастырь Он будет пасти стадо Своё; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойных.

Толкование

«Утешайте, утешайте народ Мой». Бог через пророка Исаию призывает нас утешить избранный народ, ободрить его, ибо Господь пришел не осудить, а спасти. Настало время подготовиться к встрече с Ним, понизить холмы гордыни и высокомерия, засыпать рвы страха и стыда. Это время подготовить путь для встречи с Господом, Который придет, чтобы взять нас на руки, как пастух берет свое стадо. Это время доброты и кротости, утешения и доверия.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Тит 2,11-14;3,4-7

Сын мой, явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни.

Толкование

Если в первом чтении нас призывают смотреть на жизнь с доверием и надеждой, то святой Павел напоминает, что у Божьей кротости есть лицо и имя: Иисус. Из Него проистекает «баня возрождения» – Крещение. Дар, который приходит к нам не по заслугам, а исключительно по милости Божьей. Крещальная вода возрождает и обновляет в Святом Духе. Этот дар Небесный Отец вверил нам через Своего Сына Иисуса: мы становимся причастниками спасения. Теперь мы должны учиться у Христа жить по Евангелию, жить как дети Божьи.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 3,15-16.21-22

В то время: Когда народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, – Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнём. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святой нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!

Толкование

Христос приходит к Иоанну и просит, чтобы тот окрестил Его: Господь хочет «склониться», чтобы достичь каждого человека, начиная с самых малых и грешных. В этот момент на Иисуса сходит в виде голубя Святой Дух, когда голос с небес говорит: «Ты Сын Мой, Возлюбленный; в Тебе Я положил Мое благоволение». Если Иоанн Креститель крестил водой, то Иисус крестит в Святом Духе, делая нас причастными к той же миссии, полученной от Отца Небесного. Через крещение все мы стали обителью Святого Духа; в Иисусе каждому Бог теперь говорит: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!». Каждый может услышать эти слова, обращенные к нему, и таким образом утвердиться в Божьей любви. Всякая мысль, противоречащая этому, исходит не от Бога! Да поможет нам Господь поможет вкусить красоту этой радости: почувствовать себя любимыми Им и наполненными Его кротостью.