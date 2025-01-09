Литургические чтения: 12 ЯНВАРЯ. Крещение Господне
Праздник Крещения Господня завершает рождественский период, напоминая верующим об их рождении как детей Божьих. Вспомнить об этом помогают определенные знаки, например, обряд воскресного окропления святой водой в начале Мессы или проповедь и катехизическое наставление на крещальные темы и символы. Отцы Церкви утверждали, что Иисус, сойдя в воды Иордана, освятил воды всех баптистериев. Как заметил Папа Римский Бенедикт XVI, крещение Иисуса вписано в логику смирения и солидарности: «Это жест Того, Кто возжелал стать одним из нас во всем и действительно стоит в одном ряду с грешниками; будучи безгрешным, Он позволяет относиться к Себе как к грешнику (2 Кор 5, 21), Он возлагает на Свои плечи бремя вины всего человечества, в том числе и нашей вины».
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 40,1-5.9-11
Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего: в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть; ибо уста Господни изрекли это. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш! Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его. Как пастырь Он будет пасти стадо Своё; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойных.
Толкование
«Утешайте, утешайте народ Мой». Бог через пророка Исаию призывает нас утешить избранный народ, ободрить его, ибо Господь пришел не осудить, а спасти. Настало время подготовиться к встрече с Ним, понизить холмы гордыни и высокомерия, засыпать рвы страха и стыда. Это время подготовить путь для встречи с Господом, Который придет, чтобы взять нас на руки, как пастух берет свое стадо. Это время доброты и кротости, утешения и доверия.
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Тит 2,11-14;3,4-7
Сын мой, явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни.
Толкование
Если в первом чтении нас призывают смотреть на жизнь с доверием и надеждой, то святой Павел напоминает, что у Божьей кротости есть лицо и имя: Иисус. Из Него проистекает «баня возрождения» – Крещение. Дар, который приходит к нам не по заслугам, а исключительно по милости Божьей. Крещальная вода возрождает и обновляет в Святом Духе. Этот дар Небесный Отец вверил нам через Своего Сына Иисуса: мы становимся причастниками спасения. Теперь мы должны учиться у Христа жить по Евангелию, жить как дети Божьи.
ЕВАНГЕЛИЕ Лк 3,15-16.21-22
В то время: Когда народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, – Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнём. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святой нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!
Толкование
Христос приходит к Иоанну и просит, чтобы тот окрестил Его: Господь хочет «склониться», чтобы достичь каждого человека, начиная с самых малых и грешных. В этот момент на Иисуса сходит в виде голубя Святой Дух, когда голос с небес говорит: «Ты Сын Мой, Возлюбленный; в Тебе Я положил Мое благоволение». Если Иоанн Креститель крестил водой, то Иисус крестит в Святом Духе, делая нас причастными к той же миссии, полученной от Отца Небесного. Через крещение все мы стали обителью Святого Духа; в Иисусе каждому Бог теперь говорит: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!». Каждый может услышать эти слова, обращенные к нему, и таким образом утвердиться в Божьей любви. Всякая мысль, противоречащая этому, исходит не от Бога! Да поможет нам Господь поможет вкусить красоту этой радости: почувствовать себя любимыми Им и наполненными Его кротостью.