Литургические чтения: 11 ЯНВАРЯ. Суббота II недели Рождественского времени

«Божья милость преодолевает любые барьеры, и десница Христа прикасается к прокаженному. Иисус не держится на безопасном расстоянии, не действует через кого-то, но подвергает Себя риску заражения нашим злом, которое становится точкой соприкосновения между нами и Иисусом. Господь прикасается к нам и дарует благодать. Это происходит всякий раз, когда мы с верой принимаем Св. Таинства, особенно Таинство Примирения, в котором Господь исцеляет нас от проказы греха» (Папа Франциск, Angelus 15.02.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Ин 5,5-6.8-13

Возлюбленные: Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не водою только, но водою и кровию, и Дух свидетельствует о Нём, потому что Дух есть истина. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие – больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своём. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своём. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.

Толкование

Бог есть любовь, и если человек любит, значит, он познал Бога. Победа верующих заключается не столько в делах или достижениях, сколько в вере в Иисуса: «Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». Господь подарил нам бесконечную жизнь, умерев на Кресте из любви к нам. Однако есть и те, кто сомневается в этой истине, кто распространяет ложь, вплоть до отрицания того, что Иисус – Сын Божий: «Не верующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своём». Только «имеющий Сына, имеет жизнь», – пишет евангелист Иоанн. Эта диалектика касается не только общественных отношений, но в первую очередь затрагивает наши сердца – удобную почву, на которой лукавый сеет сомнения. Главное – не упускать из виду слов Иисуса: в Нем жизнь вечная. Что касается остального, не будем тратить время впустую или, по крайней мере, не будем отвлекаться сверх необходимого.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 5,12-16

Когда Иисус был в одном городе, пришёл человек весь в проказе; и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: Господи! если хочешь, можешь меня очистить. Он простёр руку, прикоснулся к нему, и сказал: хочу, очистись. И тотчас проказа сошла с него. И Он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение своё, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о Нём, и великое множество народа стекалось к Нему – слушать и врачеваться у Него от болезней своих. Но Он уходил в пустынные места и молился.

Толкование

По дороге прокаженный видит Иисуса, бросается к Его ногам и умоляет: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Закон обязывал человека, страдающего проказой, жить за городом и запрещал приближаться к другим. Этот человек бросает вызов Закону и подходит близко к Иисусу; Господь преступает Закон и прикасается к прокаженному: «Он простёр руку, прикоснулся к нему, и сказал: хочу, очистись». Этот жест говорит о том, что Бог не забывает человека отверженного и покинутого семьей, обществом, религией; чтобы ни случилось, человека всегда остаётся чадом Божьим. Эта близость позволяет исцелиться. В этом евангельском персонаже мы можем увидеть множество проказ, которые мы сами носим в сердце и в своей жизни, которые пытаются заключить нас в рамки страха, вины, стыда, вплоть до сомнений в возможности измениться к лучшему. Будем же учиться у этого прокаженного и взывать к Господу: «Иисус, если Ты хочешь, Ты можешь меня очистить». Нужно лишь стать в истине и признать себя таками, какие мы есть на самом деле, исповедаться. Очистившись, мы сумеем стать ближе к другим и уделить им больше внимания, освобождая их от страхов или бремени предрассудков.