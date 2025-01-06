Литургические чтения: 10 ЯНВАРЯ. Пятница II недели Рождественского времени

«В Первом послании апостола Иоанна звучит просьба быть конкретными в любви: любить Бога. Но если ты не любишь брата, то и Бога не можешь любить. И если ты говоришь, что любишь своего брата, но на самом деле ненавидишь его, ты – лжец» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 10.01.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Ин 4,19-5,4

Возлюбленные: Будем любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Всякий, верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рождён, и всякий, любящий Родившего, любит и Рождённого от Него. Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки. Ибо всякий, рождённый от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша.

Толкование

Чтение Первого послания св. Иоанна продолжается: каждый день мы читаем по отрывку из него, и сегодня продолжаем с того места, на котором остановились вчера. Сегодня звучит напоминание, что любовь к ближнему – вовсе не одна из возможных опций, а доказательство любви к Богу: «Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Причина взаимной любви проистекает из факта, что Бог первым возлюбил нас: братская любовь есть ответ на Любовь, наполнившую наши сердца. Поэтому тот, кто любит, знает Бога, ибо Господь есть любовь.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 4,14-22a

В то время: Возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нём по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришёл в Назарет, где был воспитан, и вошёл, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашёл место, где было написано: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его.

Толкование

Иисус «пришёл в Назарет, где был воспитан, и вошёл, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать». Все удивляются Его учению, но в то же время недоумевают, ибо видят в Нём «сына Иосифа». Дом – пространство, где человек думает, что его понимают – в этом Евангелии предстает как место, где его понимают неправильно: всегда есть риск, что иллюзия «всезнания» и предубеждения помешают истинному познанию Христа и ближних. Назаретяне не понимают, что этот их соотечественник – Сын Божий, способный торжественно заявить: «Ныне исполнилось Писание сие». Как и жители Назарета, возможно, мы тоже находимся в плену поверхностного взгляда на людей и события, веры; превратившейся для нас в привычку. Возможно, мы нам тоже сложно поверить, что Бог достигает нас в повседневной жизни таким реальным и эффективным образом. И все же каждый день может стать для нас тем «ныне», в котором Бог исполняет Писание для каждого из нас.