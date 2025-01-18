О. Анджей Мадей, ординарий миссии sui iuris в Туркменистане, поделился свидетельством, услышанным от владыки Атаназиуса Шнайдера, вспомогательного епископа архиепархии Пресвятой Девы Марии в Астане. Это история пекторального креста казахстанского владыки; в ней переплелись судьбы католиков Советского Союза, которым самоотверженно служил о. Алексей Зарицкий (1912-1963). В 2021 году во Львове Папа Иоанн Павел II причислил этого ревностного миссионера к лику блаженных.

О. Анджей Мадей – Ашхабад

Я знаю епископа Атаназия почти 28 лет. Он является вспомогательным епископом в столице Казахстана Астане. Ежегодно мы встречаемся на реколлекциях епископов и настоятелей Католической Церкви в Центральной Азии.

В 2001 году во Львове мне посчастливилось вместе с ним, тогда ещё простым священником из Казахстана, участвовать в церемонии беатификации 28 украинских мучеников.

***

– Красивый крест, – сказал я, увидев распятие на груди владыки.

– Если хочешь, я расскажу тебе его историю, – ответил епископ Атаназий.

Это было 24 февраля 2010 года, в одном из самых живописных мест мира, в горах Киргизии, на берегу великого озера Иссык-Куль, в нескольких десятках километров от дома семьи епископа. Я с волнением выслушал его повествование.

***

Епископ Атаназий (монашеское имя, имя при крещении Антоний) происходит из семьи черноморских немцев. Вот краткая история этой семьи: в 1809 году они эмигрировали из Южной Германии (Эльзас и Баден) в Одесскую область. Они поселились в одной из многих немецких деревень, основанных эмигрантами. Родители Антония родились и выросли там. В 1943 году они были эвакуированы немецкой армией вместе со всеми немцами Причерноморья (около 300 000 человек) и поселились под Берлином.

В октябре 1945 года они были депортированы Советской армией обратно в Советский Союз и как «враги нации и предатели» отправлены на принудительные работы в Уральские горы, недалеко от города Пермь.

Мороз, голод, тяжёлая работа... это чудо, что они выжили. Они все время молились.

В те годы их нелегально и тайно посещал отец Алексей Зарицкий. Он посещал католиков в разных частях Советского Союза, рискуя своей жизнью. Родители Атаназия в своей жизни видели нескольких священников, но никогда не знали человека, столь преданного людям и настолько святого. Он был хорошим и смиренным человеком. Его доброта особенно была видна во время исповеди верующих.

Шёл январь 1958 года. Отец Алексей приехал к своим католикам на Урал, чтобы отслужить Святую Мессу в немецком гетто. Об этом узнала милиция. Что делать?

Мать Атаназия, Мария, сказала: «Я Вас спрячу!». Она поспешно вывела священника из немецкого гетто и нашла для него приют в комнате, где жили русские. Однако ему пришлось покинуть укрытие, как только стемнело. Мария даже успела принести гостю еду. Под покровом ночи они добрались до вокзала, но там уже была милиция. Оставаться на вокзале не было никакой возможности.

Мария и Пульхерия (сестра дедушки епископа) отправились морозным вечером по сугробам вместе с уже разыскиваемым милицией священником в соседнее село. Они добрались до вокзала. Было поздно. Крошечная станция была пуста. Смелые женщины купили священнику билет на поезд до Караганды. Вдруг открывается дверь и входит милиционер. Он идет прямо к отцу Зарицкому, который успел прошептать:

– Мы пропали.

– Нет, – ответила ему Мария.

– Куда Вы хотите ехать? – спросил милиционер.

Отец Алексей потерял дар речи от страха. Он боялся за судьбу Марии. У неё было двое детей.

Она отвечает:

– Он наш друг, мы его провожаем, вот его билет, - она протянула билет милиционеру.

Посмотрев на билет, он говорит отцу:

– Не садитесь в последний вагон, потому что этот вагон отсоединят на следующей станции. Счастливого пути!

После этих слов он развернулся и ушел. Больше этого милиционера никто не видел.

Выходя с вокзала, отец Алексей сказал женщинам:

– Бог послал нам ангела.

И добавил:

– Я никогда не забуду то, что вы для меня сделали. Я буду молиться за вас и ваших детей и, если Бог позволит, когда-нибудь в жизни снова навещу вас.

После этих слов они расстались.

***

Родители Атаназия были освобождены из ссылки в 1960 году. Они покинули Урал и жили в Киргизии до 1969 года. Там и родился Антоний-Атаназий в 1961 году.

Отец Зарицкий не забывал о них. Он выполнил своё обещание. Он искал их, пока в 1962 году не нашел и не прибыл в город Токмак, расположенный в горах Киргизии, недалеко от озера Иссык-Куль.

Так же, как когда-то в немецком гетто на Урале, он тайно совершил с ними Евхаристию в их доме.

– Я тогда был в колыбели, – продолжает свой рассказ епископ Атаназий, – мне был годик. Мама рассказала, что отец Алексей благословил меня. Вскоре, в апреле 1962 года, КГБ поймал отца Зарицкого и отправил его в ГУЛАГ «Долинка». Там он прожил еще полтора года в очень тяжёлых условиях. Больной и истощённый, он мученически скончался 30 октября 1963 года.

***

В 1969 году семья Антония-Атаназия отправилась в Эстонию, откуда в 1973 году эмигрировала в Западную Германию.

– Мы молились Божией Матери Неустанной помощи о нашем освобождении. После четырех отказов советского правительства, почти в последний момент перед тем, как мой старший брат должен был начать службу в Красной Армии, мы внезапно получили разрешение на выезд. Участвуя в торжествах беатификации отца Зарицкого во Львове в 2001 году, – завершает свой рассказ епископ Атаназий, – я встретил своих друзей, а также родного брата Алексея и рассказал им о нашей семейной связи с новым блаженным, о нашей благодарности ему. Они тогда подарили мне на память деревянный крест, который они когда-то получили от ныне блаженного Алексея, который хранили в своем доме как реликвию.

Когда я стал епископом, я попросил, чтобы этот крест был обрамлен металлом.

Во время моей епископской хиротонии в базилике Святого Петра в Риме в 2006 году этот крест блаженного Алексея Зарицкого висел у меня на груди как пекторальный крест.