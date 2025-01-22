В Санкт-Петербурге 21 января в Успенском соборе, одном из юбилейных храмов архиепархии Божией Матери в Москве, прошло экуменическое богослужение. Оно собрало представителей различных христианских общин города на Неве, небезразличных к призыву Христа о единстве Его учеников-последователей.

Михаил Фатеев – Санкт-Петербург

Межконфессиональные встречи важны не только для развития диалога, но и для более глубокого понимания свой веры, считает ректор Теологической семинарии Евангелическо-лютеранской Церкви России пастор Антон Тихомиров.

Пастор Антон Тихомиров

Экуменическое богослужение в Санкт-Петербурге (21 января 2025 г.)

Молитвы и размышления, звучавшие в заполненном верующими разных конфессий Успенском соборе, касались разных аспектов надежды – главной темы Юбилейного года. Единство христиан все еще остается мечтой, но ее проявления мы нередко видим уже сейчас, говорит вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.

Епископ Николай Дубинин

Экуменическое богослужение в Санкт-Петербурге (21 января 2025 г.)

Санкт-Петербург, построенный трудами представителей различных национальностей, имеет давние традиции сотрудничества разных вероисповеданий. Не зря Невский проспект, на котором расположены храмы разных христианских общин, писатель Александр Дюмаво время своего посещения города на Неве в XIX веке назвал «улицей веротерпимости». Христиане XX века стремятся продолжить эти традиции.