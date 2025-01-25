Директор Информационной службы архиепархии Божией Матери в Москве Анастасия Бозио (Радио Ватикана, 24 января 2025 г.)

ЦЕРКОВЬ

Анастасия Бозио: вызовы и надежды церковных медиа

24 по 26 января в Ватикане проходит Юбилей мира коммуникации — первое крупное событие Юбилейного 2025 года, посвящённое профессионалам церковных медиа. Специалисты в области журналистики, дизайна, копирайтинга и других направлений собрались из многих стран, чтобы обсудить вызовы своей миссии и пройти через Святые врата Ватиканской базилики.

Беседовала Оксана Тыниченко (Град Ватикан) В числе участников — Анастасия Бозио, директор Информационной службы архиепархии Божией Матери в Москве, которая в интервью нашей редакции рассказала, как церковные медиа помогают соединять людей в условиях глобализации, какую роль в этом играет женский взгляд и что она ожидает от встречи с Папой Франциском. Анастасия Бозио Директор Информационной службы архиепархии Божией Матери в Москве Анастасия Бозио (Радио Ватикана, 24 января 2025 г.)