Анастасия Бозио: вызовы и надежды церковных медиа
24 по 26 января в Ватикане проходит Юбилей мира коммуникации — первое крупное событие Юбилейного 2025 года, посвящённое профессионалам церковных медиа. Специалисты в области журналистики, дизайна, копирайтинга и других направлений собрались из многих стран, чтобы обсудить вызовы своей миссии и пройти через Святые врата Ватиканской базилики.
Беседовала Оксана Тыниченко (Град Ватикан)
В числе участников — Анастасия Бозио, директор Информационной службы архиепархии Божией Матери в Москве, которая в интервью нашей редакции рассказала, как церковные медиа помогают соединять людей в условиях глобализации, какую роль в этом играет женский взгляд и что она ожидает от встречи с Папой Франциском.
25 января 2025, 10:05