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Директор Информационной службы архиепархии Божией Матери в Москве Анастасия Бозио (Радио Ватикана, 24 января 2025 г.) Директор Информационной службы архиепархии Божией Матери в Москве Анастасия Бозио (Радио Ватикана, 24 января 2025 г.) 
ЦЕРКОВЬ

Анастасия Бозио: вызовы и надежды церковных медиа

24 по 26 января в Ватикане проходит Юбилей мира коммуникации — первое крупное событие Юбилейного 2025 года, посвящённое профессионалам церковных медиа. Специалисты в области журналистики, дизайна, копирайтинга и других направлений собрались из многих стран, чтобы обсудить вызовы своей миссии и пройти через Святые врата Ватиканской базилики.

Беседовала Оксана Тыниченко (Град Ватикан)

В числе участников — Анастасия Бозио, директор Информационной службы архиепархии Божией Матери в Москве, которая в интервью нашей редакции рассказала, как церковные медиа помогают соединять людей в условиях глобализации, какую роль в этом играет женский взгляд и что она ожидает от встречи с Папой Франциском.

Анастасия Бозио
Директор Информационной службы архиепархии Божией Матери в Москве Анастасия Бозио (Радио Ватикана, 24 января 2025 г.)
Директор Информационной службы архиепархии Божией Матери в Москве Анастасия Бозио (Радио Ватикана, 24 января 2025 г.)
25 января 2025, 10:05
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