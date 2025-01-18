90 лет со дня смерти Слуги Божьего епископа А. Малецкого
Михаил Фатеев – Санкт-Петербург
Будущий мученик родился в городе на Неве в 1861 году, окончил местную духовную семинарию. Здесь же он основал несколько учебных заведений для детей из бедных семей и беспризорников, в которых ребята получали образование и востребованные профессии. После Октябрьской революции, когда иерархическая структура Католической Церкви в России была разгромлена, он был тайно хиротонисан во епископы и назначен апостольским администратором Ленинграда. В 1930 году владыка Антоний был арестован и отправлен в ссылку в Сибирь. Там он окончательно подорвал здоровье. В 1934 году епископ был освобождён. Истощенного архипастыря вывезли в Польшу, где он и скончался 17 января 1935 года.
В 2003 году был начат процесс причисления к лику блаженных российских католических новомучеников, называемый сейчас «Дело о беатификации или объявлении мучениками Слуг Божиих епископа Антония Малецкого, титулярного епископа Донизаны, апостольского администратора Ленинграда, и 9 сподвижников, убитых из ненависти к вере».
Пример жизни Слуги Божьего Антония Малецкого актуален и в наше время, считает епископ Николай Дубинин, вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве.
Днем 17 января петербургские католики возложили цветы и помолились около дома, где в начале ХХ века располагались училище, основанное епископом Антонием Малецким. Вечером того же дня в Успенском соборе, являющемся одним из юбилейных храмов архиепархии, епископ Николай Дубинин возглавил торжественное богослужение о скорейшем прославлении Слуги Божьего епископа Антония Малецкого и его сподвижников, мучеников ХХ столетия. Пример упования на Бога, который вел их в темные времена, важен и для современных российских католиков, переживающих Юбилейный год надежды.