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Святая Месса в Успенском соборе Санкт-Петербурга 17 января 2025 г. Святая Месса в Успенском соборе Санкт-Петербурга 17 января 2025 г.  (Mikhail Fateev)
ЦЕРКОВЬ

90 лет со дня смерти Слуги Божьего епископа А. Малецкого

В Санкт-Петербурге 17 января почтили память Слуги Божьего епископа Антония Малецкого в 90-ю годовщину его смерти.

Михаил Фатеев – Санкт-Петербург  

Будущий мученик родился в городе на Неве в 1861 году, окончил местную духовную семинарию. Здесь же он основал несколько учебных заведений для детей из бедных семей и беспризорников, в которых ребята получали образование и востребованные профессии. После Октябрьской революции, когда иерархическая структура Католической Церкви в России была разгромлена, он был тайно хиротонисан во епископы и назначен апостольским администратором Ленинграда. В 1930 году владыка Антоний был арестован и отправлен в ссылку в Сибирь. Там он окончательно подорвал здоровье. В 1934 году епископ был освобождён. Истощенного архипастыря вывезли в Польшу, где он и скончался 17 января 1935 года.

В 2003 году был начат процесс причисления к лику блаженных российских католических новомучеников, называемый сейчас «Дело о беатификации или объявлении мучениками Слуг Божиих епископа Антония Малецкого, титулярного епископа Донизаны, апостольского администратора Ленинграда, и 9 сподвижников, убитых из ненависти к вере».

Святая Месса в Успенском соборе Санкт-Петербурга 17 января 2025 г.
Святая Месса в Успенском соборе Санкт-Петербурга 17 января 2025 г.

Пример жизни Слуги Божьего Антония Малецкого актуален и в наше время, считает епископ Николай Дубинин, вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве.

Епископ Николай Дубинин

Днем 17 января петербургские католики возложили цветы и помолились около дома, где в начале ХХ века располагались училище, основанное епископом Антонием Малецким. Вечером того же дня в Успенском соборе, являющемся одним из юбилейных храмов архиепархии, епископ Николай Дубинин возглавил торжественное богослужение о скорейшем прославлении Слуги Божьего епископа Антония Малецкого и его сподвижников, мучеников ХХ столетия. Пример упования на Бога, который вел их в темные времена, важен и для современных российских католиков, переживающих Юбилейный год надежды. 

Святая Месса в Успенском соборе Санкт-Петербурга 17 января 2025 г.
Святая Месса в Успенском соборе Санкт-Петербурга 17 января 2025 г.
18 января 2025, 10:41
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