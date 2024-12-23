Пиццабалла среди христиан Газы: несите миру свет Христа

Утром 22 декабря латинский Патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла возглавил Евхаристическое богослужение в приходе Святого Семейства в Газе.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Иерарх выехал из Иерусалима на рассвете и пересёк контрольно-пропускной пункт Эрец в сопровождении израильских военных. Этот визит стал долгожданным для верующих, которые надеялись отпраздновать Рождество вместе со своим епископом, хотя бы на день окунувшись в атмосферу спокойствия и радости.

«Весь мир вместе с вами», – сказал Патриарх небольшой католической общине, которая уже более 14 месяцев находит убежище в приходском комплексе.

Пиццабалла возглавил Святую Мессу в белых литургических одеяниях, символизирующих грядущую рождественскую радость. За богослужением он преподал Таинство Миропомазания нескольким молодым прихожанам и в своей проповеди восхитился стойкостью поместной общины: «Вы свет нашей Церкви, а Рождество – это именно праздник Света», того Света, который есть Иисус. «Никогда не забывайте, что Христос также пребывает здесь, вместе с вами. <…> Мы гордимся вами не из-за чего-то особенного, а потому что вы остались теми, кто вы есть: христианами с Иисусом, – продолжил кардинал. – Все люди мира, и не только христиане, поддерживают вас, но и вы тоже можете подарить что-то миру, который смотрит на вас: нести своим примером свет Христа всем вокруг».

Этот визит в Газу – после поездки 16 мая – стал для Патриарха вторым, когда ему удалось посетить общину, возглавляемую приходским настоятелем о. Габриэлем Романелли. Для обеспечения максимальной безопасности о визите было объявлено только после прибытия иерарха в общину.

В сочельник латинский Патриарх Иерусалима посетит Вифлеем, где встретится с ещё одной страждущей церковной общиной, а затем возглавит рождественскую ночную Мессу в храме Св. Екатерины.