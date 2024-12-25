Пиццабалла: Рождество побеждает пустую риторику войны

24 декабря латинский Патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла возглавил в Вифлееме ночную Рождественскую мессу, призвав христиан быть «паломниками надежды даже среди разрушенных улиц и домов».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В своей проповеди иерарх отметил, что уходящий год стал тяжким временем «слёз, крови, страданий и часто несбывшихся надежд», и в условиях войны говорить о радости праздника особенно трудно. Однако именно в Рождестве Господа заключается надежда: «Через Своего Сына Небесный Отец лично участвует в нашей истории, возлагает на Себя её бремя, нашу боль и слёзы, предлагая выход – жизнь и надежду». Патриарх подчеркнул, что «сила Божьей любви увещает нас не бояться сил мира сего, но продолжать идти путём справедливости и мира».

Обращаясь к христианам Ближнего Востока, Пиццабалла отметил, что, несмотря на их малочисленность и кажущуюся незначительность, именно они являются народом, которому предназначена радость Рождества. «Мы осмеливаемся верить, что с момента воплощения Слова Бог продолжает преображать историю, направляя её к полноте славы».

В Год Юбилея надежды Патриарх подчеркнул, что воспевание радости Рождества «заглушает грохот войны и пустую риторику сильных мира сего». Этот гимн звучит даже в слезах страждущих, побуждая прощать и разоружать месть. По словам кардинала, Святая Земля нуждается в подлинном Юбилее: освобождении заключённых, возвращении долгов и имущества, а также в новых путях для подлинного примирения и прощения, без которых невозможно достичь мира.

Рождественская Мессе в Вифлееме (24 декабря 2024 г.)

Особые слова поддержки были обращены к христианам Газы, которых иерарх назвал зримым знаком надежды посреди разрушений: «Вы не уничтожены, но по-прежнему едины и тверды в надежде».

В конце проповеди кардинал обратился к вифлеемским братьям и сёстрам, которые снова встретили Рождество, отмеченное отсутствием безопасности, бедностью, насилием, в усталости и ожидании лучших дней. «Мужайтесь и не теряйте надежды! Уповайте на Бога, Который никогда не оставляет нас одних», – заключил Патриарх.