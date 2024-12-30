Открытие Юбилейного года в Санкт-Петербурге (29 декабря 2024 г.)

29 декабря Юбилейный год в архиепархии Божией Матери в Москве торжественно открыл архиепископ Павел Пецци в столичном кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. В Санкт-Петербурге богослужение открытия Юбилея возглавил вспомогательный епископ Николай Дубинин в соборе Успения Пресвятой Девы Марии.

Михаил Фатеев – Санкт-Петербург

Интересно отметить, что, согласно декрету архиепископа, в городе на Неве установлены две юбилейных церкви для священных паломничеств и стяжания юбилейных индульгенций: это базилика Святой Екатерины Александрийской – старейший храм архиепархии, обладающий титулом малой базилики, – и собор Успения Пресвятой Девы Марии.

Об этой необычной для России ситуации рассказывает епископ Николай Дубинин:



Епископ Николай Дубинин

В течение всего Юбилейного года российских католиков будет сопровождать список чудотворной иконы Salus Populi Romani – дар Папы Франциска. Образ был создан итальянским иконописцем Антонио Скьявоне и освящён Святейшим Отцом 25 октября 2024 года в Ватикане. На этой церемонии присутствовали архиепископ Павел Пецци, ординарий епархии святого Климента в Саратове епископ Клеменс Пиккель и кардинал Роландас Макрицкас, коадъютор Папской базилики Санта-Мария-Маджоре, где постоянно хранится оригинал этой древней иконы Матери Христа.

Открытие Юбилейного года в Санкт-Петербурге (29 декабря 2024 г.)

Список чудотворного образа совершит паломничество по всем четырём епархиям Российской Федерации, а затем, в последний день Юбилейного года – 28 декабря 2025 года – икона обретёт своё постоянное местопребывание в кафедральном соборе Москвы для почитания верующими.