«Особенные» облачения одного из новых кардиналов

Пресс-служба Мельбурнской епархии Свв. апостолов Петра и Павла, откуда происходит кардинал Николай Бычок, возведенный в сан 7 декабря, пояснила, почему его кардинальские облачения отличаются от облачений других иерархов.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Поскольку епископ Николай Бычок принадлежит к УГКЦ – одной из Восточных католических Церквей, - он был облачен в мантию старокиевской традиции пурпурного цвета с вышитыми образами святых Петра и Павла. Головной убор Его Высокопреосвященства соответствует украинской монашеской традиции: это куколь черного цвета в стиле эпохи Брестской унии, украшенный тонкой красной каймой.

Николай (Мыкола) Бычок стал седьмым кардиналом в истории Украинской Грекокатолической Церкви. До него этой чести удостоились архиепископ Любомир Гузар (1933-2017 гг.), архиепископ Мирослав Иван Любачивский (1914-2000), архиепископ Иосиф Слипый (1892-1984), митрополит Сильвестр Сембратович (1836-1898), митрополит Михайло Левицкий (1774-1858) и митрополит Исидор Киевский (1385-1463).