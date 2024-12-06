Литургические чтения: 9 ДЕКАБРЯ. Понедельник II недели Адвента

«Вспомним историю расслабленного, принесенного четырьмя друзьями: Иисус сначала прощает ему грехи и только потом исцеляет телесно. Иногда развязка наступает не сразу, такое происходит в жизни каждого. Попробуем вспомнить: сколько раз мы просили о милости, о чуде, и ничего не происходило! Потом, со временем, все налаживалось, но в соответствии с замыслом Бога, а не так, как мы хотели. У Бога Свои времена» (Папа Франциск, Общая аудиенция 26.05.2021).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 35,1-10

Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветёт как нарцисс; великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать; слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона; они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки, и утвердите колени дрожащие; скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придёт отмщение, воздаяние Божие; Он придёт и спасёт вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи – потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля – в источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовётся путём святым; нечистый не будет ходить по нему; но он будет для них одних; идущие этим путём, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдёт на него; его не найдётся там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся.

Толкование

Возвращение изгнанников на родину описывается в восторженных выражениях. Это можно понять, ведь изгнание всегда тяжело для всех, а вернуться в родной дом, к своим традициям, вдохнуть воздух своего рождения – все равно что родиться заново. Поэтому возвращение домой –огромная радость, которую можно понять на духовном уровне как возвращение к Богу, как обращение. Об этом говорит и Евангелие: «На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся...» (см. Лк 15,7). И действительно, это самая большая и подлинная радость, которая только может быть: знать, что душа вернулась к Богу, что она наслаждается Его дружбой, что она живет в свете. Что может быть дороже этого? Но не будем говорить о других: это мы призваны вернуться; поэтому давайте без промедления направимся к Богу всем сердцем, снова выбрав Его дружбу и Его закон превыше всего остального. Возьмем заблудших за руку и сделаем их своими попутчиками, чтобы запустить процесс перемен, который охватит весь мир: великий и единственный путь жизни ведет от идолов к Богу, от тьмы к свету.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 5,17-26

В один день, когда Иисус учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, – вот, принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И, не найдя, где пронести его, за многолюдством, влезли на верх дома, и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: «прощаются тебе грехи твои»? или сказать: «встань и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – сказал Он расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И Он тотчас встал перед ними, взял, на чём лежал, и пошёл в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех; и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили: чудные дела видели мы ныне.

Толкование

«Чудные дела видели мы ныне», – говорили присутствующие, увидев, как парализованный встал по повелению Господа Иисуса. Но самое удивительное в этом эпизоде – прощение грехов, дарованное человеку. Правильно заметили фарисеи: лишь Бог может прощать грехи. Это дело касается не больных мышц и нервов, а духовной, неосязаемой реальности под названием грех, с которой мы все, к сожалению, знакомы. Чтобы снять вину, необходимо присутствие обиженного человека, который, соглашаясь забыть полученное зло, щедрым поступком погашает все неоплаченные счета. Отсюда следует, что, согрешая, мы всегда обижаем Бога, а также причиняем огромное количество другого вреда. Грешник должен обратиться к милосердному Богу-Любви. Именно это и происходит в сегодняшнем евангельском эпизоде: Господь Иисус показывает, что Его любовь необыкновенна и безмерна. Иисус предлагает всем, включая изумленных фарисеев, поверить, что Он – Бог и человек, и будучи Богом Он имеет власть прощать грехи.