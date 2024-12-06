Литургические чтения: 8 ДЕКАБРЯ. Непорочное Зачатие Пресвятой Девы

«Пресвятая Дева – это совершенное творение Бога, Его шедевр. Зачатая без греха и исполненная благодати, она остаётся смиренной и кроткой, скромной и бедной. В красоте Марии отражается красота Бога, Его любовь, милость, жертвенность» (Папа Франциск, Angelus 08.12.2019).

С самых первых веков христианства верующие чувствовали, что грех несовместим с Пресвятой Богородицей. Отцы Восточной Церкви, возвеличивая Богоматерь, использовали выражения, ставящие ее выше первородного греха. Однако на Западе эта позиция встретила сильное сопротивление из-за приверженности учению о всеобщем искуплении, совершенном только благодаря жертве Иисуса. Поэтому даже необыкновенная святость Марии не могла мыслиться в отрыве от Христа. Францисканец Иоанн Дунс Скот сумел преодолеть этот доктринальный камень преткновения с помощью тонкого, но убедительного различия. Пресвятая Дева тоже была искуплена Христом, но уникальным и совершенно особым образом: она была сохранена от первородного греха «превентивно», то есть Бог Отец заранее приложил к ней заслуги страстей, смерти и воскресения Христа. Мария – первая искупленная, искупленная возвышенным и уникальным образом. С 1476 года праздник Зачатия Марии был введен в римский календарь. В 1830 году Богородица явилась святой Екатерине Лабуре, которая распространила Чудесный медальон с изображением Непорочного Зачатия. Этот знак побудил глубокое благочестие, и многие епископы обратились в Рим с просьбой предоставить определение догмату, который теперь был в сердцах почти всех христиан. Так, 8 декабря 1854 года Папа Римский Пий IX провозгласил Марию свободной от первородного греха, то есть непорочной. Четыре месяца спустя Лурдские явления стали ярким подтверждением этого. Папа Франциск напоминает: «Вверяя себя, посвящая себя Богоматери, мы говорим ей: ‘Держи меня за руку, Мать, веди меня: с тобой у меня будет больше сил в борьбе со злом, с тобой я вновь обрету свою первозданную красоту’».

Зажигаем вторую свечу Адвента

Приди, Господи Иисусе! Ты посылаешь нас на улицы мира, желая, чтобы мы были свидетелями Твоего Царства. Ты призываешь нас к плодотворному пути обращения. Господи, покажи нам, где есть люди, которые нуждаются в нас, братья и сестры, которых мы можем любить, для которых мы можем быть полезны.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 3,9-15.20

После того, как Адам ел от дерева познания, воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею: За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоём, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.

Толкование

Первое следствие греха – это то, что человек испытывает страх перед Богом. Раньше не было никаких проблем; наоборот, Адам постоянно благодарил Всевышнего за все, за дар совершенной жизни и был счастлив. Грех разрушил его и заставил потерять ощущение Божьей доброты, он не смог увидеть в Нем любовь, доброго и заботливого отца. Второе следствие заключается в том, что Адам сразу же переложил вину на Еву, а она в свою очередь обвинила змея. Мы не можем легко признавать собственные ошибки, потому что яд, привитый змеем, называется «гордыня». Грешный человек стал таким же гордым, как сатана, змей. Это выглядит как картина полного поражения, но на самом деле это не что иное, как начало восстановления, пути благодати, который завершится даром Святого Духа в день Пятидесятницы. И той, кто приведет человеческий род к полному искуплению, будет женщина, Пресвятая Дева Мария, о победе которой говорится в Книге Бытия и чей путь назван «путем смирения».

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Еф 1,3-6.11-12

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном. В Нём мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению Совершающего всё по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа.

Толкование

Когда святая кармелитка Елизавета Пресвятой Троицы, канонизированная в 2016 году, писала свои письма, она иногда подписывалась Laudem gloriae. Таким образом она напоминала себе и другим о смысле своего и нашего существования. Зачем мы рождаемся, зачем живем, зачем существуем? Чтобы «хвалиться славой Божьей», как сегодня говорит апостол Павел Ефесянам и как он повторяет в других своих посланиях: «Едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию» (1 Кор 10,31). Ведь мы живем для Него, будучи Его детьми. А Бог живет для нас, будучи Отцом. Все это в высшей степени реализуется в Пресвятой Деве Марии, которая никогда не ставит никаких несовершенств или препятствий между собой и Богом. С самого первого мгновения она есть и живет в восхвалении славы Божьей. Обратиться к ней сегодня и молиться вместе с ней означает встать на тот же путь, получить облегчение в дороге, разделить немного ее святости. Поэтому, прежде чем совершить какое-либо действие, давайте спросим себя, делаем ли мы это во славу Божию.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 1,26-38

В то время: Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обручённой мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария; ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик, и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошёл от Неё Ангел.

Толкование

Дева Мария и представить себе не могла, что была зачата без первородного греха, и не могла предположить, что призвана стать Божьей Матерью. Удивление огромно, но «для Бога нет ничего невозможного», и Мария с кротостью вступает в этот замысел и тайну, которая касается не только ее, но и всех людей, и, конечно, Самого Бога. Если Бог становится человеком, Он не только присутствует среди нас, но и является одним из нас; любовь к Нему становится возможной, взаимной, живущей ради другого, ибо любовь требует конкретности. С выражением «Да будет мне по слову твоему» все человечество делает огромный шаг вперед; с этого момента мы можем сказать Богу: «Я люблю Тебя», потому что именно Пресвятая Дева впервые говорит это своему Богомладенцу. Вечный диалог, происходящий в Пресвятой Троице (Отец говорит: «Сын Мой», а Слово отвечает: «Отец Мой»), теперь отражается в творении и становится возможным между творением и Творцом. «Да будет мне по слову твоему» – и Бог становится человеком. Так происходит и с нами, бедными грешниками, когда мы позволяем Богу трудиться в нас. Мы говорим: «Да будет так», и Господь Иисус приходит. Мария, непорочно зачатая, – первая, кто сделал возможным для Бога быть Богом с нами.