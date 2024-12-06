Литургические чтения: 7 ДЕКАБРЯ. I суббота Адвента

«Миссию Церкви характеризует радость, но это не эфемерная радость от успеха миссии: радость посланного Господом на миссию проистекает из того, что он был призван Богом следовать за Его Сыном Иисусом, и что его имя будет ‘написано на небесах’, как обещал Иисус» (Папа Франциск, Angelus 07.07.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 30,19-21.23-26

Так говорит Господь, Святой Израилев: Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме; ты не будешь много плакать, – Он помилует тебя, по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. И даст нам Господь хлеб в горести и воду в нужде; и учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих; и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: «вот путь, идите по нему», если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево. И Он даст дождь на семя твоё, которым засеешь поле, и хлеб, плод земли, и он будет обилен и сочен; стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах. И волы и ослы, возделывающие поле, будут есть корм солёный, очищенный лопатою и веялом. И на всякой горе высокой и на всяком холме возвышенном потекут ручьи, потоки вод, в день великого поражения, когда упадут башни. И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа Своего и исцелит нанесённые ему язвы.

Толкование

Пророк продолжает возвещать об идиллическом мире. Мы уже поняли его рассуждения: Божьи обетования окончательно исполнятся в Раю (гармония, полный мир, блаженное богообщение и т. д.), а пока на этой земле люди, живущие верой, надеждой и милосердием, уже частично входят в это Царство. Они уже осознают, пусть и не полностью, то единство между различными разрушенными реалиями, в силу своей жизни по благодати. Тот, кто живет в соответствии со Святым Духом, осознает единство с Богом, а это значит, что у него есть покой в сердце и внутренний свет, который позволяет ему судить правильно. Он также осознает, по крайней мере частично, единство со всем творением, ибо все должно быть соединено под главенством Христа. Никто не спасается в одиночку, и именно в осознании нашего единства со всем сущим мы воплощаем в жизнь свое тварное бытие. Поэтические образы пророка – не благочестивые иллюзии: они обозначают подлинную и глубокую реальность нашего бытия, ведь мы – образ и подобие Божие, а любовь объединяет. «Да будут все едино», – просит Иисус (Ин 17, 21).

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 9, 35-10,1.5а.6-8

В то время: Ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря: идите к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте.

Толкование

Господу нужны соратники, чтобы нести Евангелие всем народам. Но разве Он Сам не справится с этим лучше? Люди – даже если у них самые благие намерения – склонны к ошибкам и грехам, они рискуют все испортить, вместо того чтобы работать по замыслу Господа. Но если Бог так распорядился, значит, так будет лучше. На самом деле, нас легче убедить, если мы видим, что другой человек, такой же бедный и ограниченный, как и мы, изменился, стал жить лучше, если мы видим, что в его жизни появился смысл. По сути, изменившийся человек может помочь измениться и другим, в то время как простой закон, написанный на бумаге, может не вызвать потребности в обращении. Когда мы чувствуем, что человек нас любит и ценит, мы склонны любить и отвечать ему взаимностью, в то время как, напротив, если нас ненавидят и презирают, мы легко чувствуем обиду и злобу по отношению к обидчику. Святость евангелиста – это великий секрет исцеления и обращения сердец. «Обрети мир в сердце, – говорил преподобный Серафим Саровский, – и тысячи вокруг тебя спасутся».