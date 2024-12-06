Литургические чтения: 6 ДЕКАБРЯ. Св. Николай, епископ

«Слепые идут за Иисусом и восклицают: ‘Помилуй нас, Иисус, сын Давидов! (Мф 9,27)’. Этот титул – ‘сын Давидов’ – относился к возвещенному пророками Мессии. Таким образом, эти два персонажа из Евангелия слепы, но они видят самое главное: они узнают пришедшего в мир Мессию» (Папа Франциск, Проповедь в Никосии 03.12.2021).

Святой Николай: пастырь исключительной доброты.

Св. Николай родился, вероятно, в городе Патара в Ликии, в Малой Азии (ныне Турция) между 260 и 280 годами, в богатой христианской семье. Он рано потерял родителей из-за чумы и стал наследником богатого достояния, которое использовал для помощи нуждающимся. Николай покинул родной город и переехал в Миры, где принял рукоположение в священники. После смерти епископа-митрополита Николай стал его преемником. Заключенный и сосланный в 305 году императором Диоклетианом, позднее он был освобожден Константином в 313 году и возобновил свою апостольскую деятельность. Николай был одним из трехсот восемнадцати участников Никейского собора в 325 году, во время которого святой осудил арианство и защитил католическую истину. Он заботился также о благополучии своих сограждан, добившись поставок продовольствия во время голода и снижения налогов императором. Николай скончался в Мире 6 декабря, предположительно, в 343 году в монастыре Сиона. Его останки почитались народом в Мирликийском соборе до 1087 года. Когда город был завоеван мусульманами, моряки из Бари похитили останки святого Николая и доставили их в свой город 9 мая 1087 года: так Николай Мирликийский стал Николаем Барийским. Святой Николай известен также за пределами христианского мира, потому что его история его жизни породила миф о Санта-Клаусе.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 29,17-24

Так говорит Господь Бог: Ещё немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будут ли почитать, как лес? И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о Святом Израиля. Потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах, и требующему суда у ворот расставляют сети, и отталкивают правого. Посему так говорит о доме Иакова Господь, Который искупил Авраама: тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо, когда увидит у себя детей своих, дело рук Моих, то они свято будут чтить имя Моё и свято чтить Святого Иаковлева, и благоговеть пред Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию.

Толкование

Мир, описанный пророком, кажется нереальным и неосуществимым: исчезают тираны, пропадают высокомерные, гонители невинных... Речь идет именно о небесной жизни, об истинном торжестве справедливости. Она будет совершенной и окончательной в Раю, но уже сейчас мы призваны созерцать небо, потому что именно для этой совершенной жизни Отец создал нас! Нас одушевляет самая яркая надежда, которую мы носим в себе как неудержимую потребность: надежда на то, что зла больше не будет, что всякая несправедливость будет уничтожена. Однако мы можем кое-что сделать уже сейчас, настолько, что Иисус в Заповедях блаженства провозглашает счастливыми тех, кто «алчет и жаждет правды». А сделать мы можем вот что: жить и трудиться в своем маленьком мире, совершая справедливые поступки, в соответствии с Божьим, а не мирским мышлением, вести себя честно и с любовью во всех случаях. Так сбываются обещания, данные пророком Исайей: завтра в вечности, а сегодня – в наших сердцах с помощью веры.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 9,27-31

В то время: Когда Иисус шёл, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов! Когда же Он пришёл в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: да, Господи! Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал. А они, выйдя, разгласили о Нём по всей земле той.

Толкование

Слепые предстают перед Господом с полным доверием. Инвалиды показывают Господу свою боль, и этого достаточно. Их надежда приводит к чуду. Почему сегодня так мало чудес? Конечно, не потому, что сила Божья уменьшилась, но, скорее всего, потому, что у нас недостаточно веры, мы сомневаемся и ограничиваемся просьбами о том, что, как нам кажется, более или менее возможно, подвластно нашему пониманию. Кажется, что горячая молитва покинула наш способ общения с Иисусом, но жизнь святых учит быть смелыми, всегда оставаясь смиренными и простыми. Что привлекает Божью благосклонность, так это наша нужда и доверие, та малость души, которая просит Господа обо всем. Все зависит от Бога, но те, кто движет Божественным всемогуществом, – это малые, дети, которые протягивают руки, надеясь на все. «Получишь по вере своей», – говорил св. Иоанн Креста. Именно трудности и невозможности проверяют нашу надежду: здесь мы по-настоящему понимаем, как далеко простирается наша вера. Все может быть достигнуто... Иисус сказал: «Всё возможно верующему» (Мф 9,23).