Литургические чтения: 4 ЯНВАРЯ. Суббота до Богоявления

«Мы можем многое пережить, много сделать, установить отношения со многими людьми, но только встреча с Иисусом в тот час, о котором ведает Бог, может наполнить нашу жизнь смыслом и сделать плодотворными наши замыслы и начинания. Искать Иисуса, встретиться с Иисусом, следовать за Иисусом – вот путь истинного ученика» (Папа Франциск, Angelus 14.01.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Ин 3,7-10

Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нём; и он не может грешить, потому что рождён от Бога. Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего.

Толкование

Если ты праведен, ты – от Бога; если ты неправеден, то ты – не от Бога. Евангелист Иоанн выражается предельно ясно. Если мы «от Бога», нам следует вести себя так, как вел себя Он. Таков центральный момент. Мы являемся учениками Иисуса в той мере, в какой храним в сердце Его слово, укрепляемся молитвой, живем этим словом в повседневной жизни. А доказательство – в любви: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин 13,35). Потому что мы не можем любить Бога, Которого не видим, если не любим брата, которого видим. Именно любовь будет нашим мерилом, о чем напоминает Страшный суд, описанный в 25 главе Евангелия от Матфея. Вера – это не теория, а факт, событие, встреча. Вера – это вопрос любви.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 1,35-42

В то время: Стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви, – что значит: «учитель», – где живёшь? Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живёт; и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна о Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: «Христос». И привёл его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты – Симон, сын Ионин; ты наречёшься Кифа, что значит: «камень» (Пётр).

Толкование

Первые два ученика, которые следуют за Иисусом, делают это потому, что нашли в Иоанне Крестителе подлинного и надежного проводника. Иоанн Предтеча вел жизнь, полностью направленную на Мессию, на Иисуса; ученики, со своей стороны, уловили это стремление к Господу, позволили Ему увлечь себя великими вещами в жизни, причем настолько, что им понадобился лишь кивок, чтобы оставить все позади и отправиться по стопам Иисуса. Вторую евангельскую сцену можно подытожить двумя глаголами: «искать» и «найти». Недостаточно просто «услышать о Нем», необходимо «быть с ним». «Что ты ищешь?» – спрашивает Иисус. «Учитель, где Ты живешь?» «Пойдите и увидете». Таков духовный путь этого года, ибо «сердце неспокойно, пока не успокоится в Тебе, Господи».