Литургические чтения: 31 ДЕКАБРЯ. Седьмой день в Октаве Рождеств

«Слово есть свет, однако люди предпочли тьму; Слово пришло к своим, но они не приняли Его. Они закрыли дверь перед Сыном Божиим. Тайна зла пустила корни и в нашей жизни; этот факт требует от нас бдительности и внимания, чтобы зло не одержало верх» (Папа Франциск, Angelus 03.01.2016).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Ин 2,18-21

Дети! последнее время. И как вы слышали, что придёт антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаём из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете всё. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете её, равно как и то, что всякая ложь не от истины.

Толкование

В последний день года литургия говорит, что с приходом Христа появилось и множество антихристов. Это те, кто отрицает Иисуса; кто признает в Нем лишь обычную историческую личность; кто, возможно, превозносит Его как «революционера» или как великого мудреца. Ничего подобного: Иисус – Бог, Спаситель, единственный владыка времени и истории, ибо все совершалось через Него и во имя Его. В замечательной «Повести об Антихристе» русского философа и богослова Соловьева рассказывается о встрече Папы Римского с императором, который гарантировал единство народов и решил проблему голода. Папа заявил императору, что признал бы его величие лишь при одном условии: если бы тот открыто исповедовал, что Иисус – Сын Божий и Спаситель мира. После таких слов Папы император с яростью показал себя тем, кем он является: антихристом. Эта история попадает в самую точку. Все зависит от того, признают ли Иисуса Сыном Божьим или нет.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 1,1-18

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришёл для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришёл к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нём и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.

Толкование

Бог родился среди людей, стал плотью и пришел в наш мир. Евангелист Иоанн, великий богослов, рассуждает об этом событии и связывает Божественную природу Христа до воплощения с последующим событием Его пришествия во плоти. Соединить Божественную безмерность и человеческую ограниченность для Иоанна несложно: он видел Божью любовь в Иисусе, в Его проповеди и в чудесах Его публичной жизни; он видел, как Учитель умер на Кресте, отдав Свою кровь для избавления от грехов, затем видел Его воскресшим, вкушающим рыбу и по-прежнему находящимся со Своими учениками. В свете веры апостол ни на минуту не сомневается, что это не только «человеческий» Учитель, но и Божественный. Потребуются столетия, чтобы определить догмат о человеческой и Божественной природе Христа, но святой Иоанн сразу представляет его нам именно так. Святой Фома Аквинский сказал, что мы не сможем достичь Бога, если будем отстраняться от человеческой природы Христа. Наша жизнь не имеет иного смысла, кроме как стать и жить как дети Бога-Отца во Христе Иисусе.