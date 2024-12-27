Литургические чтения: 30 ДЕКАБРЯ. Шестой день в Октаве Рождества

«Старец Симеон и пророчица Анна долгие годы ожидали пришествия Господа. Возможно, они уже смирились с тем, что умрут раньше, но это долгое ожидание продолжало занимать всю их жизнь, и у них не было более важного дела, чем ожидание Господа и молитва. Когда же Мария и Иосиф пришли в Храм исполнить Закон, они узнали Младенца, почувствовали в себе новые силы для исполнения новой задачи: воздавать благодарение и свидетельствовать об этом знамении Божьем» (Папа Франциск, Общая аудиенция 11.03.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Ин 2,12-17

Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.

Толкование

Нам нужно глубоко задуматься о ловушках, которые мир привносит в нашу христианскую жизнь. У нас есть три врага: сей мир, лукавый и плоть. Если дьявола и плоть легко распознать (и, следовательно, мы лучше знаем защитные средства, чтобы победить их), то этот мир более коварен и обманчив. Как дым незаметно проникает сквозь щели и заполняет всю комнату, так и мир со своими соблазнами и притворной необходимостью проникает в нашу душу и заполняет ее тем, что не спасает, что противоречит христианской жизни и что постепенно уводит от истины. Любовь к миру сему, например, может быть такой: стеснение обличать ошибки из страха потерять единомыслие; преобладание вторичных ценностей над первичными; эгоцентричная жизнь, лишенная заботы о благе других; идолопоклонство перед материальным благополучием, современными средствами коммуникации, соцсетями, которые выходят на первое место. Любящие мир сей отвращаются от любви Отца.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 2,36-40

В то время: Когда родители принесли Младенца Иисуса в Храм, была там Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырёх, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нём всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили всё по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости; и благодать Божия была на Нём.

Толкование

Анна жила при Храме, пребывала в посте и молитве и, вероятно, заботилась о храмовом убранстве. В этом священном здании, по сути, жили женщины, которые могли быть как юными девами, так и вдовами, не имевшими семейных уз. По преданию, Пресвятая Дева Мария была одной из таких юных дев, живших в Храме до того дня, когда она покинула его, чтобы выйти замуж за Иосифа. Анна обладает духом пророчества, и Бог говорит в ее сердце. Переполненная счастьем, она узнает от Святого Духа, что этот Младенец – Мессия. У Него нет внешнего сияния, ибо он кажется таким же ребенком, как и все остальные, но пророчество не ошибается. Когда человек постоянно находится в контакте с молитвой, когда слава Божья является единственной целью его жизни, тогда Сам Бог говорит и открывает то, что есть. Мы тоже можем иметь дух пророчества, если читаем Священное Писание, если живем чистым сердцем, если имеем горячую молитвенную жизнь и если слава Божья является целью нашего существования. Мы тоже можем распознать Младенца, то есть Бога, в реалиях сегодняшней жизни и донести Благую весть о Нём до людей нашего времени.